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ТАСС

Канада выделит Украине около $3,6 млрд в рамках кредита G7

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Источник изображения: http://tass.ru/

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Канада намерена выделить Украине 5 млрд канадских долларов (примерно $3,6 млрд) в рамках общего кредита государств Группы семи (G7), сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Поскольку Группа семи окончательно согласовывает программу "Кредитов для чрезвычайного ускорения доходов", Канада готова внести свой вклад и выделит финансирование в размере 5 млрд канадских долларов", - указал премьер на пресс-конференции в Италии в последний день саммита Группы семи.

Отдельно Трюдо сообщил, что Оттава переправляет Киеву четыре бронемашины медицинской эвакуации. По его словам, это первая партия таких машин, всего Вооруженные силы Украины их получат 50 единиц.

14 июня представитель вашингтонской администрации на брифинге заявил, что Украина может рассматривать кредит стран G7 в размере $50 млрд в качестве гранта, ей не нужно будет ничего возмещать. В итоговом заявлении лидеров "семерки", принятом на саммите в Италии, говорится, что "с целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях необходимости защиты от России" G7 запустит программу "Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов для Украины", в рамках которой Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на сумму около $50 млрд к концу года. В качестве гарантии кредитования Украины будет использована прибыль от замороженных российских активов. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены "до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине".

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги. Она назвала циничными и преступными намерения Запада использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. 

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Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
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