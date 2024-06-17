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bmpd.livejournal.com

Грузия получила турецкие бронированные машины Vuran

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Министерство обороны Грузии сообщило, что 12 июня 2024 года на базе 4-й пехотной бригады грузинской армии в Вазиани около Тбилиси состоялась официальная церемония передачи вооруженным силам Грузии 46 колёсных бронированных машин Vuran (4x4) класса MRAP производства турецкой компании BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Данные 46 машин были закуплены министерством обороны Грузии по контракту 2022 года, заключенному с выступающей генеральным подрядчиком по их поставке компанией ASFAT министерства национальной обороны Турции.

Полученные вооруженными силами Грузии турецкие колёсные бронированные машины ВМС Vuran (4x4) класса MRAP. Вазиани, 12.06.2024 (с) министерство обороны Грузии

В исполнении для Грузии поставленные машины Vuran оснащены легкими дистанционно управляемыми боевыми модулями израильской компании Rafael (видимо, серии Samson) с 40-мм автоматическими противопехотными гранатометами,

Бронированная машина Vuran в нынешнем облике была представлена компанией ВМС в 2016 году и серийно производится с 2019 года. Максимальный боевой вес Vuran 18,5 тонн, штатная вместимость 9 человек, установлен дизельный двигатель Cummins ISL мощностью 375 л.с. Машины Vuran заказаны турецкой армией (512 единиц) и жандармерией (200 единиц), а также закуплены рядом турецких силовых структур. На экспорт машины Vuran в небольших количествах поставлялись в Тунис, Туркмению и Сальвадор, а также передавались Турцией в порядке военной помощи Косово и протурецкому правительству Ливии. Грузинский контракт, видимо, стал крупнейшей экспортной поставкой этих машин.

Полученные вооруженными силами Грузии турецкие колёсные бронированные машины ВМС Vuran (4x4) класса MRAP. Вазиани, 12.06.2024 (с) министерство обороны Грузии и Anadolu

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Ливия
Сальвадор
Тунис
Туркменистан
Турция
Компании
BMC
Cummins
Dirinler
Rafael
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