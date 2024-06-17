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ТАСС

Шольц считает, что предложение Путина по Украине "не может сработать"

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: Omer Messinger/ Getty Images

По словам канцлера, мир для Украины должен быть "справедливым и честным"

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что предложения президента России Владимира Путина по Украине не были сделаны всерьез и не могут сработать, поскольку эта страна нуждается в "справедливом и честном мире". Такую позицию он изложил в Италии, где проходил саммит Группы семи, в эфире телеканала ZDF.

"Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии", - сказал Шольц. "Это предложение не может сработать", - утверждал он. По словам канцлера, мир для Украины должен быть "справедливым и честным".

Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Украинский президент Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". 

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Италия
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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