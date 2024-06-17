Шольц считает, что РФ должна быть на будущих конференциях по Украине

Канцлер ФРГ отметил, что целью конференции в Бюргенштоке является подготовка основы для этого

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Россия должна быть представлена на будущих конференциях по Украине, цель конференции в Бюргенштоке - заложить основы для этого. Об этом он заявил в Италии, где проходил саммит G7, телеканалу ZDF.

По его словам, сейчас существует цель "заложить основу" для будущих контактов. "И затем, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины. И тогда будет важно, чтобы Россия в этом участвовала", - сказал он. Шольц сравнил процесс с "цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос".

Швейцария созывает 15 июня в курортном Бюргенштоке конференцию по Украине, на которой будут обсуждать мир на Украине, но без участия России. В Берне утверждают, что одной из целей конференции является "создание перспективы для будущего этапа", на котором Москва станет участницей процесса. МИД России заявил, что проведение этого мероприятия - "путь в никуда". В министерстве отметили, что Москва не видит желания Запада вести дела по-честному, хотя она никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".