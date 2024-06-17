Результаты выборов в ЕП могут положить конец российско-украинскому конфликту (Anadolu Ajansı, Турция)

Anadolu: итоги выборов заставят ЕС пересмотреть политику в отношении Украины

Выборы в Европарламент показали, что предпочтения избирателей сместились вправо, пишет Anadolu. Участие ЕС в российско-украинском конфликте дорого обходится простым гражданам, и результаты выборов могут повлечь изменения в национальной политике стран Европы.

До недавних выборов в Европейский парламент (ЕП) доминировали две точки зрения относительно их результатов. На фланге оптимистов были те, кто признавал, что популистские / ультраправые силы увеличат процент голосов в свою пользу, но утверждал, что правоцентристские силы, выражающие себя под названием "Европейская народная партия", будут продолжать поддерживать баланс в соответствии с идеалами и целями союза и существенного изменения парадигмы не произойдет. А пессимисты вроде меня придерживались мнения о том, что эти выборы не только изменят распределение мест в ЕП, но и станут переломными с точки зрения глобальной политики.

Итоги выборов в ЕП и подъем ультраправых

При этом картина, возникшая 9 июня еще до того, как часы пробили полночь и даже до объявления предварительных результатов, превзошла прогнозы пессимистов. В Германии, направившей в 720-местный парламент наибольшее количество представителей (96 депутатов), ведущая оппозиционная партия "Христианско-демократический союз" заняла первое место, а ультраправая / популистская "Альтернатива для Германии" — второе. Социал-демократы, сформировавшие коалиционное правительство, смогли стать третьими, тогда как Партия зеленых — четвертой.

Во Франции, расположившейся на второй строчке по количеству депутатов, представленных в ЕП (81 депутат), итоги выборов имели эффект землетрясения. Крайне правые получили в два раза больше голосов, чем движение "Возрождение" президента Макрона, и впервые за 40 лет одна партия смогла в одиночку набрать более 30% голосов на выборах. Победа ультраправых как в сельской местности, так и в городах побудила Макрона объявить досрочные выборы.

В Италии же, занявшей третье место по количеству депутатов в ЕП (76 парламентариев), популистская партия "Братья Италии" во главе с премьер-министром Джорджей Мелони пришла к финишу первой на этих выборах и доказала, что власть не изнурила ее.

В Бельгии премьер-министр Александр де Кроо решил уйти в отставку, тогда как в Австрии на первом месте оказалась ультраправая Партия свободы.

Как видно, результаты не только изменили структуру Европарламента. Решения о досрочных выборах, которые уже приняты или вот-вот будут приняты, предвещают события, способные изменить национальную политику в Европе и характер трансатлантических отношений.

Итоги выборов повлияют на евроатлантические отношения

Серия выборов, начиная с Франции в конце текущего месяца, может повлечь за собой шаги, способные радикально изменить национальную политику государств в отношении угроз, с которыми сталкивается Европа. При более внимательном рассмотрении итогов выборов можно видеть, что рост инфляции, цен на энергию и продукты питания, дисбаланс в экономике, вызванный российско-украинским конфликтом, и миграционные движения привели к смещению избирательных предпочтений вправо как в сельской местности, так и в городах. Если крайне правые / популистские партии, усилившие свои позиции на волне такой реакции, придут к власти или станут партнерами по правящей коалиции, это неизбежно приведет к пересмотру нынешней политики поддержки Украины. Переоценке будут подлежать многие темы: от вооружений, предоставляемых Украине, до оказываемой экономической помощи, от закупаемой у этой страны пшеницы до положения украинских граждан, спасающихся от боевых действий. К тому же, учитывая более высокие шансы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США и его жесткое отношение к союзникам по НАТО в Европе во время первого срока президентских полномочий, в трансатлантических отношениях неизбежно возникнут новые осложнения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан около двух недель назад заявил, что, после того как в октябре будет определен новый генсек НАТО, Венгрия хочет подписать с ним договор о неучастии в операциях против России. Орбан подчеркнул, что членство Венгрии в НАТО сохранится, однако его страна не будет участвовать в операциях за пределами границ альянса. Такая модель членства, предложенная премьер-министром Венгрии, в ближайшем будущем может стать примером для всех правительств, выступающих против поддержки Североатлантическим альянсом войн с Россией. Более того, страны, где возможен приход к власти крайне правых / популистских партий, могут прибегнуть к выходу из военного крыла НАТО, как в свое время это сделали Франция и Греция.

Сейчас инициатива на линии фронта находится в руках России, при этом для Украины единственной надеждой, замаячившей на горизонте, является поставка 95 истребителей F-16 к 2025 году. Даже эти самолеты, как утверждается, будут содержаться на базах в соседних с Украиной странах и оттуда направляться в сторону российской территории, чтобы не стать мишенью ракет. Венгрия и Словакия во весь голос заявляют, что не хотят прямой вовлеченности в войну, тогда как многие другие страны НАТО и Евросоюза делают то же самое вполголоса. Учитывая, что нынешние мощности по производству боеприпасов в Европе значительно отстают от российских, смена власти в странах, не желающих поддерживать войну, также подорвет способность Украины продолжать боевые действия. Дуэту США – Великобритания, предпочитающему затягивать российско-украинский конфликт с февраля 2022 года, в ближайшем будущем придется более ожесточенно бороться с последствиями выборов в ЕП в континентальной Европе.

Автор: Мехмет А. Канджи (Mehmet A. Kancı).