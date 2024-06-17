Экипажи танков Т-90М группировки войск «Центр» провели серию маневров на полигоне

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» совершенствуют навыки ведения боевых действий на полигоне в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Минобороны 15 июня показало фрагмент отработок танкистов.

По словам командира танковой роты с позывным Ермак, усиленную подготовку танкисты проходили на протяжении года. Работали с закрытых позиций и прямой наводкой, показывали и совершенствовали свой профессионализм.

«Сейчас, когда приходят новенькие или для дополнительной подготовки, те, кто год назад был мобилизован, уже на уровне инструкторов, могут объяснить, как работать с танком. Весь основной состав приходит заряженным, с правильными мыслями о том, что мы идем в верном направлении и победа будет за нами», — добавил он.

Ермак отметил, что российские танки намного лучше зарубежных аналогов в применении. Те же танки Leopard — они могут только по асфальту ездить, а если по полям поедут, то не везде смогут пройти.

«Наши танки — настоящие вездеходы. Мало мест, где они могут застрять. А если там опытный экипаж, то это вообще машина, которую не остановить», — с гордостью заявил Ермак.

Военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения многотонных боевых машин в ходе ведения огня с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. В составе экипажей они оттачивают мастерство управления танком, выполняют контрольные упражнения с преодолением крутых спусков, подъемов и участков маневрирования.

Также на полигоне бойцы проводят слаживание подразделений штурмовых групп. Они отрабатывают тактические приемы и способы уничтожения противника в населенном пункте и лесистой местности. Совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, в метании ручных боевых гранат, пояснили в военном ведомстве.

12 июня член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков объяснил, почему иностранные танки Abrams (производство США) и Leopard 2 (ФРГ) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся легкой добычей российских военных. По его словам, они тяжелые и неповоротливые, поэтому на украинской земле вязнут и не могут двигаться.

8 июня артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный снаряд «Краснополь», уничтожили еще один танк Abrams производства США на авдеевском направлении в зоне СВО. Минобороны РФ также отметило, что точное наведение снаряда и контроль поражения цели обеспечили военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-30».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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