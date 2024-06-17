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РИА Новости

Разработчики показали первую гусеничную платформу РЭБ после испытаний

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РЭБ
РЭБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Российские разработчики показали первую гусеничную платформу РЭБ после испытаний

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские разработчики систем радиоэлектронной борьбы показали первую отечественную гусеничную платформу с установленной на ней системой РЭБ, которая успешно прошла все испытания, передает корреспондент РИА Новости с одного из полигонов.



Данная платформа названа передвижной системой постановки помех "РЭБовец Валли". На гусеничной базе установлены модули "Фумигатор", которые обеспечивают защиту от коммерческих дронов и FPV-камикадзе. При этом защищенные каналы управления позволяют управлять платформой, несмотря на установленные на ней подавители.

"Мы выбрали по результатам тестов самую надежную платформу, самую быстроходную, с длительным временем работы, которая нам необходима. Посмотрели все, что производится в России, и долгое время анализировали. Связь - это наша связь, о которой мы рассказывать особо не будем, она видеозащищенная. Ну и установка РЭБа, то есть это тот же "Фумигатор", который прошел уже всевозможные испытания на протяжении трех дней. Мы в очередной раз подтвердили эффективность данной системы. Ключевое, что нам необходимо было в эти дни проработать - связь РЭБовской аппаратуры и канала управления дроном. Выбор, который мы изначально сделали, был оправдан", - рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко после испытаний.

Как рассказал собеседник агентства, еще одной отличительной чертой данного изделия является автономность: установленных аккумуляторов в нем хватает не только на функционирование самой передвижной платформы, но еще и для зарядки аккумуляторных батарей системы подавления. Тем самым "Валли" имеет возможность работать в режиме ожидания продолжительное время, прикрывая штурмовые группы пехоты.

"РЭБовская аппаратура, которая стоит на нем, давит все, что надо. При этом несколько резервных каналов связи у нас работают отлично. Поэтому можно сказать, что "Валли", он как "РЭБовец", который глушит, в принципе, все и вся. Аккумуляторы, которые установлены, работают очень долго, что нам и необходимо. Кстати, у "Валли" есть возможно подзаряжать наши аккумуляторы, от которых работает РЭБовская аппаратура, когда он находится в состоянии покоя. Достаточно такая интересная штука, которая поможет бойцам при решении специфических задач", - добавил разработчик.

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Россия
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