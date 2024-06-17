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РИА Новости

Противодронные расчеты сопровождают танки в зоне СВО, сообщил военный

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Боец ВС России: противодронные расчеты прикрывают танки от БПЛА в зоне СВО

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 июн - РИА Новости. Мобильные противодронные расчеты в качестве прикрытия от беспилотников противника сопровождают танки российских десантников группировки войск "Днепр" на передовой в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным "Чип".

"Мобильная группа все время нас сопровождает на полном пути следования. И когда мы на позиции работаем, тоже она нас прикрывает. Наблюдает за небом и вовремя нас предупреждает, чтоб мы смогли откатиться, если будут применяться беспилотные летательные аппараты", - сказал "Чип", отметив, что мобильная группа сбивала беспилотник "Баба-Яга".

Танк командира, как и другие боевые машины его взвода, оборудован различными системами противодронной защиты, в частности, так называемым "мангалом".

"Машину получили с завода такую. Это штатный "мангал", который был установлен на заводе. Сварен. Дальше уже, в кормовой части машины, это мы сами уже доработали: моторно-трансмиссионное отделение и двигатель", - уточнил офицер.

В верхней полусфере "мангала" расположена современная система РЭБ, противодействующая коптерам и FPV-дронам.

"На закрытые огневые позиции, отработка, откат, загрузка, обслуживание техники и ожидание следующей боевой задачи", - обозначил актуальный алгоритм действий танка на передовой херсонского направления механик-водитель Т-72БЗМ с позывным "Алабай".

Боевая машина, на которой служат "Чип" и "Алабай", принимает участие в артиллерийских дуэлях, противодействии высадке украинских десантов на левый берег, нанесении ударов по скоплению техники и личного состава украинской армии, а также по опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра.

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