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ТАСС

Новейшая атомная подводная лодка "Архангельск" вышла в море на ходовые испытания

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АПЛ "Архангельск"
Стратегическая атомная подлодка "Архангельск".
Источник изображения: AP

В дальнейшем субмарину ждут государственные испытания, которые продлятся несколько месяцев, сообщил источник

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М (шифр "Ясень-М") впервые вышла в море на заводские ходовые испытания. Об этом ТАСС сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

"Четвертый корпус проекта 885М - субмарина "Архангельск" - на днях вышла в море на испытания", - сказал один из собеседников агентства. Второй подтвердил эту информацию, отметив, что испытания - заводские ходовые, а в последующем и государственные - продлятся несколько месяцев.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

АПЛ "Архангельск" была выведена из эллинга северодвинского "Севмаша" 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

В настоящее время "Севмаш" ведет строительство пяти АПЛ проекта 885М. АПЛ "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" проектов 885/885М переданы флоту.

Основное ударное оружие субмарин проекта 885М - крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр-ПЛ". Предполагается, что начиная с АПЛ "Пермь" - шестого корпуса подлодок семейства "Ясень" - они будут нести гиперзвуковые "Цирконы" разработки и производства реутовского НПО машиностроения. 

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