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Известия.ru

В Минобороны сообщили о совместных учения ВМФ РФ и ВМС Египта в Средиземном море

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны: в Средиземном море пройдут российско-египетские военно-морские учения

Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) РФ и Военно-морских сил (ВМС) Египта пройдут в Средиземном море. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ в субботу, 15 июня.

«Учение пройдет в формате PASSEX с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями», — говорится в сообщении.

Со стороны России в учениях примут участие ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». Со стороны Египта будет направлен фрегат ENS Al-Qadeer.

Ранее, 10 июня, в Монобороны РФ сообщали, что оба российских корабля зашли в порт Александрия.

11 июня Минобороны РФ сообщило, что атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» отрабатывают применение высокоточного оружия в ходе учения Северного флота в Атлантическом океане. Отмечалось, что на учениях экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отработали удары по целям, обозначающим корабельные группировки условного противника на удалении более 600 км.

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