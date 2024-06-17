ЦКБР: юридические барьеры в России препятствуют перехвату украинских беспилотников

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что в правовом поле эта проблема не решена нигде в мире

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Действующее законодательство в России никак не регламентирует применение гражданскими предприятиями боевых систем для борьбы с украинскими беспилотниками, соответствующий вопрос необходимо вынести на обсуждение Госдумы для принятия инициатив. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"На сегодняшний день есть несколько решений, которые могут быть установлены на объектах, позволяющих снизить риск удара. Среди них пассивные инструменты, такие как сетки и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также активные, к которым относится, например FPV-ПВО или зенитное стрелковое вооружение. Проблема заключается в законности применения гражданскими предприятиями боевых систем. Да, по уму мы понимаем, что это сугубо оборонительные действия, но законодательного регулирования этих действий просто не существует на сегодняшний день", - заявил Кузякин.

Специалист подчеркнул, что отдельным украинским БПЛА удается прорываться на территорию России, несмотря на эффективное противодействие. "Отечественные комплексы ПВО без всяких преувеличений являются самыми сильными в мире. К тому же средства войсковой разведки и превентивные удары по территории противника позволяют вообще не допустить их запуск. Об этом мало говорят, но большинство атак противника удается предотвратить если не в воздухе, то в зародыше на этапе подготовки. Однако какой бы ни была эффективность противодействия, отдельные дальнолеты прорываются, и становится вопрос о защите непосредственно самих объектов. Этот вопрос ложится на плечи предприятий и их собственников", - сказал глава ЦКБР.

Запрос в Госдуму

Кузякин отметил, что в правовом поле эта проблема не решена нигде в мире. "Нам предстоит первыми дать на него ответ. Есть направления решений, которые сейчас прорабатываются ЦКБР совместно с некоторыми предприятиями Московской области и органами исполнительной власти. Однако в рамках действующего законодательства его не решить. Поэтому мы просим Государственную думу РФ выслушать нас по части некоторых законодательных инициатив", - добавил специалист.

По словам гендиректора ЦКБР, даже применение FPV-дронов без боевой части для воздушного перехвата украинских беспилотников вызывает много вопросов. "В ряде случаев можно осуществить воздушный таран и кинетическим ударом разрушить дальнолет на подступах к объекту в его непосредственной близости. Но если после удара по БПЛА противника он упадет на город и причинит ущерб третьим лицам? А если кто-то, не дай бог, погибнет? Грубо говоря, тут работает правило, как в КоАП в отношении к автомобильным дорожным происшествиям. Если было касание автомобиля при ДТП, вы автоматически становитесь его участником. Здесь то же самое. Был бы причинен ущерб третьим лицам, если бы вы не протаранили дрон противника. И если ущерб был причинен, то кто будет нести за это ответственность", - заявил он.

Кузякин заметил, что на этот случай для силовых ведомств работает "своего рода юридическая индульгенция". В то же время гендиректор ЦКБР подчеркнул, что для частных организаций это сложный юридический и законодательный вопрос, который требует правового решения.