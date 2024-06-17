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ТАСС

Премьер Британии заявил, что не думает об отправке войск на Украину

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Риши Сунак также отметил, что ракеты должны использоваться "при соблюдении международных гуманитарных законов"

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО на Украину.

"Нет" - ответил он на соответствующий вопрос в интервью газете La Repubblica.

По его мнению, принятое на саммите Группы семи (G7) в Италии решение об использовании прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины стало демонстрацией, что "G7 готова на все". "Мы должны наращивать наши инвестиции в оборону, потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия", - сказал он.

В отношении применения западного оружия против целей на территории РФ британский премьер выразился уклончиво. По его словам, ракеты должны использоваться "при соблюдении международных гуманитарных законов".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по районам РФ близ Харькова. При этом Блинкен не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия. 

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Германия
Италия
Россия
США
Украина
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