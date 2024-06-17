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Поражение Макрона и Шольца меняет ход украинского конфликта (Политика, Сербия)

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают на пресс-конференции после совместного заседания кабинета министров Германии и Франции в Гамбурге, 10 октября 2023 года.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают на пресс-конференции после совместного заседания кабинета министров Германии и Франции в Гамбурге, 10 октября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

"Политика": поражение Шольца и Макрона ухудшает позицию Зеленского

От состава Европарламента какой-то мере зависит будущее и статус Киева, пишет "Политика". Макрон и Шольц проиграли на выборах, и теперь среди принимающих решения будет больше тех, кто против того, чтобы Зеленский продолжал воевать. Европейцы устали выкидывать миллиарды на ветер.

Поражение Эммануэля Макрона и Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент ухудшило положение Владимира Зеленского, а еще хуже будет, если через несколько месяцев в Белый дом придет Дональд Трамп. Джорджа Мелони победила на европейских выборах, но она, по крайней мере пока, запрещает Зеленскому применять итальянское оружие для ударов по российской территории. На нее давит Маттео Сальвини, ее заместитель, который не поддерживает Владимира Зеленского. Сальвини раскритиковал Макрона за предложение расширить участие Североатлантического альянса в конфликте на Украине.

Официально бывший президент Украины не запрашивал интервенции войск НАТО. Он попросил об этом своего французского коллегу тайно в кулуарах Елисейского дворца. Это секрет Полишинеля, и именно в этом причина воинственности Макрона в последние месяцы. Но оказалось, что Макрон старался напрасно.

Владимир Зеленский боится, что однажды Россия пробьет оборону Харькова. Тогда путь на Киев будет открыт. Представьте, что в один день мы проснемся, а российские войска маршируют ко дворцу Зеленского. "Что сделает НАТО?" — спрашивает Макрон. Сальвини отвечает: "Тогда и подумаем".

У НАТО есть план действий на случай ядерного удара, прорыва фронта под Харьковом, вступления российских войск в Одессу, а также план-ответ на открытие нового фронта со стороны Белоруссии для наступления на Киев. Если НАТО еще не разработал таких планов, в чем нас пытается убедить итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, то тогда альянс — просто никчемная организация, так как ее обязанность — быть готовой к любой ситуации на Украине.

Крозетто, как выяснилось, скрывает от итальянцев информацию об оружии, которое он отправляет Зеленскому, хотя клянется, что он единственный, кто ничего не скрывает. Крозетто уверяет, что решение для каждой партии оружия принимается в результате продолжительных бюрократических процедур, в которых участвуют десятки чиновников и институтов.

Похоже, итальянский министр обороны принимает решения об Украине так же, как пенсионный фонд решает, уходить ему на пенсию или нет — шутят итальянские СМИ.

Иными словами, министру просто стыдно признаться, что 90% в процессе принятия решений — это телефонные распоряжения, которые дает госсекретарь США Энтони Блинкен. Остальные десять процентов приходятся на Изабеллу Раути, заместителя итальянского министра обороны, которая проверяет склады и подтверждает, что Италия располагает тем оружием, которое Белый дом требует отправить Украине. Бывали времена, когда министры могли гордиться тем, что самостоятельно принимали решения.

Результаты европейских выборов плохи для всех партий правящей коалиции в Германии, и если они хотят вернуть поддержку избирателей, то больше не могут делать вид, что все остается, как прежде. Так сказал сам канцлер Олаф Шольц.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начала сегодня собирать коалицию после того, как ее Европейская народная партия получила больше мандатов, чем прежде.

Но чтобы обеспечить себе новый мандат на пять лет, она должна получить поддержку большинства лидеров государств-членов и большинство в Европейском парламенте. Коалиционные партии в Германии отвергли вариант, при котором фон дер Ляйен могла бы обратиться за поддержкой к итальянскому премьеру Джордже Мелони, с которой до сих пор тесно сотрудничала.

А от состава будущего Европейского парламента отчасти зависит будущее и статус Киева. В нем будет намного больше тех, кто против того, чтобы Зеленский продолжал воевать.

Владимир Зеленский пользуется поддержкой Джо Байдена, но вопрос, сколько еще это продлится, и что будет, если победит Дональд Трамп? В таком случае даже будущее НАТО тоже под вопросом, а уж про Киев и говорить нечего.

Миллиарды, вложенные в Зеленского, могут не окупиться, так сказать, "деньги на ветер". Поэтому предстоящие месяцы, как считают многие, будут "жаркими".

Автор: Озрен Миланович (Озрен Милановић)

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