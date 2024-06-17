Нашествие с неба: зачем ВСУ пытаются нанести удары по авиабазам России

Противник старается подавить наши системы ПВО, чтобы обеспечить воздушное пространство для американских F-16, отмечают эксперты

В Ростовской области российские силы ПВО сбили 70 БПЛА противника, сообщили в Минобороны России 14 июня. Также атаке подверглись объекты в Крыму, Севастополе, Белгородской, Воронежской и Курской областях. Эксперты объясняют, что противник сейчас стал использовать тактику воздушного наступления. Зачем ВСУ бьют по нашим аэродромам и средствам ПВО и кто им помогает — в материале «Известий».

Попытки ВСУ надавить на российскую ПВО

14 июня военное ведомство сообщило, что ночью российские силы ПВО уничтожили 87 беспилотников.

Так, ночью противник попытался атаковать нефтебазу в Воронежской области. Было сбито шесть БПЛА, однако в результате падения обломков был незначительно поврежден неиспользуемый топливный резервуар.

Наиболее массированной атаке подверглась Ростовская область. Здесь силы ПВО уничтожили 70 дронов в районе нескольких населенных пунктов региона. Больше всего БПЛА было сбито рядом с аэродромом под Морозовском.

По Севастополю противник выпустил 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, их сбили подразделения ВВС и ПВО. Это был уже второй удар, первый произошел в ночь на 10 июня. Тогда ВСУ выпустили также 12 ракет, но по Черноморскому, Джанкою и Евпатории.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Ранее в Минобороны РФ 8 июня сообщали, что в течение ночи был пресечен ряд попыток противника совершить террористические атаки. Так, дежурными средствами ПВО было уничтожено пять БПЛА над Крымом, два над Ростовской областью и шесть над Краснодарским краем.

7 июня в сторону Керчи было направлено 18 БПЛА. Все они были сбиты в районах Мысовского и Ленино на востоке полуострова.

Утром 6 июня ВСУ дроном-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа, в результате произошло возгорание одного резервуара. Тогда же сообщалось и о безуспешных атаках БПЛА противника на Крым и Новороссийск.

«Такие атаки проходят с поддержкой стран Запада»

Противник практически стал использовать тактику воздушного наступления, которую разработали американцы и их натовские сателлиты, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— Во-первых, он пытается нанести максимальный урон средствам ПВО, энергетической инфраструктуре, аэродромам, местам временной дислокации российских войск, которые расположены в приграничных регионах России — Курская, Брянская и в первую очередь Белгородская область. Такие удары усилились после 10 мая, когда мы стали проводить наступательные действия с двух направлений в сторону Волчанска и на Липцы. ВСУ используют все средства как наземного, так и воздушного базирования. Так, кассетные боеприпасы имеют такую коварную суть, что даже при сбитии они разлетаются на мелкие суббоеприпасы, и всё это падает на жилые кварталы, на детские сады, площадки, на гражданские учреждения, — отметил он.

Комплекс РЭБ «Красуха-С4» Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Эксперт также подчеркнул, что подавляющее большинство целей уничтожается российскими средствами ПВО и РЭБ.

— В Морозовске Ростовской области находится наша авиабаза, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — В такой атаке нет ничего удивительного. В последнее время ВСУ начали активно атаковать аэродромы. Причем даже в глубине территории России — например, наносили удар по авиабазе в Ахтубинске. Сейчас они пытаются выбить нашу авиацию. Она для противника, конечно, создает много проблем. Зеленский плакал недавно, что на них летит более 3 тыс. бомб в месяц.

Эксперт отметил, что такие атаки проходят с поддержкой стран Запада.

— Самолеты и дроны, которые висят над акваторией Черного моря, вести разведку того же Морозовска не могут — далеко, — отметил эксперт. — Тут задействована спутниковая разведка. Нам в такой ситуации надо шевелиться — менять место дислокации, переставлять самолеты, чтобы они не стали легкими целями для БПЛА.

Ответ России на давление

Ночью 14 июня Воздушно-космические силы России ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины. Основной целью стал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее, 12 июня, наши войска нанесли удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военный эксперт Геннадий Тимофеевич объяснил «Известиям», что одна из основных задач украинских формирований сейчас — это обеспечить воздушное пространство для планируемых к прибытию на фронт американских F-16 и французских истребителей «Мираж». Поэтому они усилили давление на нашу систему ПВО.

Американский многофункциональный легкий истребитель F-16 Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Gianluca Vannicelli

— Инструкторов, технический персонал, который должен обеспечивать базирование самолетов, и работу на аэродромах подскоков — Миргород, Чугуев — противник специально готовил. Наши бьют туда постоянно, наносят огневые удары. По большому счету, приграничье между Белгородской и Харьковской областями, где граница ни много ни мало 540 км, стало фактически участком фронта. Здесь сейчас граница вообще ходуном ходит — мы наносим мощные удары и ФАБами, КАБами, ствольной и реактивной артиллерией и тяжелыми огнеметными системами, — уточнил он.

О поставках американских истребителей-бомбардировщиков на Украину 13 июня заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Он подчеркнул, что западные страны считают своей целью отправку F-16 этим летом.

Ранее власти Нидерландов заявили, что планируют передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по РФ, подчеркнув при этом, что Киев вправе сам распоряжаться тем вооружением, которое получает. Кроме того, до конца 2028 года украинская сторона намерена получить 19 истребителей от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 в тот же срок заявила и Бельгия, но с оговоркой, что не разрешит использовать истребители за пределами Украины.

Юлия Леонова

Богдан Степовой