Сунак назвал историческим решение использовать прибыль с активов РФ для помощи Украине

Премьер Великобритании также заявил, что страны G7 нацелены на долгосрочную поддержку Киева

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение использовать прибыль от реинвестирования замороженных российских активов для оказания помощи Украине историческим прорывом. Выступая в Италии после участия в саммите Группы семи, глава правительства также заявил, что страны G7 нацелены на долгосрочную поддержку Киева.

"G7 достигла исторического прорыва. После месяцев интенсивных переговоров мы согласовали новый заем для Украины на $50 млрд. И оплачено это будет не за счет наших налогоплательщиков, а за счет сверхдоходов, которые генерируют замороженные российские активы в Европе и по всему миру. Это справедливо и правильно, но настоящая справедливость наступит только тогда, когда Россия покинет территорию Украины", - сказал Сунак.

Он также отметил необходимость сохранять давление на страны, которые помогают "поддерживать российскую военную экономику" и продлевать конфликт на Украине. По его словам, послание G7 состоит в том, что союзникам РФ "придется платить" за занимаемую ими позицию. В этом связи Сунак упомянул Китай и утверждал, что до 80% компонентов, используемых в российских вооружениях, поставляются китайскими компаниями. "Безопасность Украины - наша безопасность. Мы настроены на долгосрочную перспективу", - добавил Сунак.

Лидеры G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. В итоговом документе саммита говорится, что эти средства будут направлены на военные, бюджетные нужды и восстановление страны. Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд). Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов, предусматривающих оказание дальнейшей крупной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию замороженных в США активов России, в конце апреля.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер. Она назвала намерения Запада использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины циничными и преступными.