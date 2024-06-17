G7 предоставит Украине допфинансирование на военные, бюджетные нужды и восстановление

Группа семи обязуется укреплять многостороннюю донорскую платформу, чтобы помочь координировать выделение средств

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Группа семи (G7) предоставит дополнительное финансирование Украине в размере $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов, средства будут направлены на военные, бюджетные нужды и восстановление страны. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров "семерки", принятом на саммите, завершающемся в Италии.

"Мы намерены предоставить это финансирование по нескольким каналам, которые направят средства на военные, бюджетные нужды и нужды восстановления Украины в рамках наших соответствующих правовых систем и административных требований", - говорится в тексте. "Семерка" обязуется укреплять многостороннюю донорскую платформу, чтобы помочь "координировать выделение средств и обеспечить их применение в соответствии с приоритетными потребностями Украины и такими темпами, в которые она сможет их эффективно освоить". "Это сыграет ключевую роль в продвижении реформ Украины для ее европейской интеграции. В свете вышеизложенного мы поручаем нашим соответствующим министрам и должностным лицам своевременно реализовать эти обязательства, чтобы выплата средств началась до конца года", - указывается в тексте.

Украинская дискуссия была одной из центральных на саммите, на котором присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский.

В итоговом заявлении лидеров "семерки", принятом на саммите в Италии, говорится, что "с целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях необходимости защиты от России" G7 запустит программу "Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов (ERA) для Украины", в рамках которой Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на сумму около $50 млрд к концу года. В качестве гарантии кредитования Украины будет использована прибыль от замороженных российских активов. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены "до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине".