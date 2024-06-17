В США назвали неприемлемым для мирового сообщества предложение РФ по Украине

Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд считает, что выдвинутые Владимиром Путиным условия не примут

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Новое предложение России по мирному урегулированию конфликта на Украине неприемлемо для международного сообщества. С таким утверждением выступил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Я не видел всего, но то, что я видел, не будет приемлемо для международного сообщества", - сказал он журналистам в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать предложение.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает с новым мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Оно предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом для начала переговоров Украина должна вывести свои силы с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.