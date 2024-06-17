Вашингтон считает, что РФ следовало направить мирные предложения напрямую Киеву

Представитель администрации США высокого ранга также сказал, что "не может с уверенностью интерпретировать" шаги российского руководства

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Вашингтон утверждает, что Москве следовало направить свои предложения по урегулированию конфликта на Украине напрямую Киеву, а не оглашать их публично. Такую позицию изложил представитель администрации США высокого ранга.

Говоря о предложениях, представленных президентом России Владимиром Путиным, чиновник отметил: "Большая часть предложений, которые он изложил, не была направлена напрямую Украине. Так что обращает на себя внимание то, что они были изложены публично, а не направлены Киеву, как следовало сделать". Сотрудник администрации отвечал на вопросы журналистов на специальном онлайн-брифинге, посвященном участию президента США Джо Байдена в саммите Группы семи в Италии.

Чиновник также сказал, что "не может с уверенностью интерпретировать" шаги руководства РФ.

Ранее президент РФ заявил, что Россия выступает с новым мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Оно предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом для начала переговоров Украина должна вывести свои силы с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина о начале переговоров по украинскому урегулированию было публичным, а потому не нуждается в документальном оформлении.