«Ростех» рассказал о первом полете «летающей лаборатории»

«Ростех»: «летающая лаборатория» для испытаний Ту-214 совершила первый полет

Самолет Ту-214, который будут использовать в качестве «летающей лаборатории», совершил первый полет после восстановления летной годности. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех».

«"Летающая лаборатория" будет использоваться для испытаний ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214», — говорится в сообщении.

Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода (КАЗ) имени Сергея Горбунова. Самолет пилотировал экипаж компании «Туполев». В ходе полета на высоте до 10 тысяч метров, который продлился 1,5 часа, были выполнены необходимые проверки всех систем и бортового оборудования. Пилоты отметили, что полет прошел в штатном режиме.

Работы по замене импортных комплектующих и систем на отечественные будут проходить на «летающей лаборатории» до конца 2024 года. Управляющий директор компании «Туполев» Константин Тимофеев подчеркнул, что этот Ту-214 станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом.

В апреле 2023 года руководитель отделения посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько сообщил, что Минский завод гражданской авиации № 407 и КАЗ намерены подписать дорожную карту на производство комплектующих для пассажирских лайнеров Ту-214.