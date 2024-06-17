Путин указал на необходимость отодвигать линию фронта в направлении Харькова

Путин: РФ вынуждена отодвигать фронт на харьковском направлении из-за терактов ВСУ

Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить террористические атаки на Белгород. Об этом 14 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Действовать нужно аккуратно, постепенно. Но если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, мы тогда задумаемся, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты», — сказал он на встрече с участниками программы «Время героев».

При этом глава государства указал на то, что глубина в 10–17 км не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, «но все-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов эту угрозу».

Он также подчеркнул, что военные, служащие на харьковском направлении, достойно выполняют свои задачи.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате действий украинских боевиков, обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. По последним данным, пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы. Разбор завалов продолжится и ночью, под ними всё еще могут оставаться люди.

Также в пятницу Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. По его словам, это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО. Президент подчеркнул, что Россия в очередной раз делает реальное мирное предложение, однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.