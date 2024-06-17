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Военное обозрение

Министры обороны Азербайджана и Сербии обсудили усиление сотрудничества в сфере ВПК

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Источник изображения: topwar.ru

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Сербии Закир Гасанов и Братислав Гашич на встрече в Баку обсудили усиление сотрудничества между странами в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК).

В сообщении азербайджанского Минобороны отмечается, что участники встречи обменялись мнениями о текущем уровне и перспективах усиления двустороннего сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах, а также в вопросах, касающихся военного образования и обеспечения межрегиональной безопасности двух стран.

Кроме того, главу сербского Минобороны азербайджанская сторона пригласила посетить Баку в сентябре, когда в столице Азербайджана запланировано проведение международной оборонной выставки ADEX. Гашич, в свою очередь, отметил готовность Баку и Белграда к сотрудничеству во всех сферах.

Также сообщается, что, по информации, обнародованной американским изданием Politico, Белоруссия, несмотря на союзные отношения с Арменией, в 2018 году осуществляла поставки Азербайджану современных вооружений.

Американская газета предполагает, что этот факт оказал существенное влияние на решение Еревана объявить о выходе из ОДКБ и совершить политический разворот в сторону Запада, стремясь получить защиту Соединенных Штатов и НАТО.

Однако, при этом Politico почему-то не учитывает, что последний известный трансфер оружия из Белоруссии в Азербайджан произошел в 2018 году, и условия сделки не предполагали режима секретности.

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Азербайджан
Армения
Белоруссия
Сербия
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