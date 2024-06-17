G7 считает, что РФ должна компенсировать Украине $486 млрд ущерба

Также "семерка" запустит программу "Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов для Украины", в рамках которой Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на сумму около $50 млрд к концу года

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Группа семи (G7) считает, что РФ должна возместить ущерб Украине, который оценивается Всемирным банком в $486 млрд. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров "семерки", принятом на саммите, завершающемся в Италии.

"Обязательства России по международному праву возместить ущерб, который она причиняет, ясны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные законные пути, с помощью которых Россию [можно] принудить выполнить эти обязательства", - говорится в тексте.

В нем также указывается, что "с целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях необходимости защиты от России" G7 запустит программу "Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов (ERA) для Украины", в рамках которой Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на сумму около $50 млрд к концу года. В качестве гарантии кредитования Украины будет использована прибыль от замороженных российских активов. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены "до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине".