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ТАСС

В США утверждают, что КНР выдвигает нереалистичные планы по Украине

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Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Представитель американской администрации выразил сожаления по поводу отсутствия Китая на мирной конференции в Швейцарии

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Американское правительство утверждает, что Китай выдвигает нереалистичные предложения по мирному урегулированию на Украине.

"Они выдвинули собственные мирные планы. Однако мы считаем, как я подчеркивал ранее, что украинцы сами должны решать, на каких условиях может закончиться эта война, и это должен быть справедливый и прочный мир, опирающийся на принципы ООН. Нам бы хотелось, чтобы Китай вместо выдвижения нереалистичных мирных предложений встал вместе со всеми этими другими странами, которые будут представлены в Швейцарии, чтобы подчеркнуть эти тезисы", - заявил представитель американской администрации высокого ранга. Он провел в преддверии поездки вице-президента США Камалы Харрис на конференцию по Украине в Швейцарии специальный брифинг для журналистов. Высказывания этого чиновника распространил пресс-пул Харрис.

"Жаль, что китайцы не покажутся [на конференции]. Они утверждают, что являются решительными сторонниками суверенитета, территориальной целостности - таких принципов", - сказал представитель вашингтонской администрации. "Но они, знаете, позволяют стране, которую слишком сильно поддерживают, - России - нарушать эти принципы. И если они добиваются того, чтобы другие страны не принимали участие [в конференции], то, я бы сказал, они, кажется, не имеют в этом особенного успеха", - утверждал чиновник.

В феврале 2023 года МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Швейцария планирует провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 10 июня власти объявили, что откликнулись на приглашение 90 стран и организаций. В частности, в Бюргеншток не приедут представители Китая, Бразилии, Саудовской Аравии и ряда других государств. Между тем, по данным некоторых СМИ, число потенциальных участников уже снизилось до 78.

По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных. МИД России заявил, что проведение этого мероприятия - "путь в никуда". В министерстве отметили, что Москва не видит желания Запада вести дела по-честному, хотя она никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом. 

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