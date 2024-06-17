Войти
ТАСС

Италия выступила против выделения Украине $40 млрд в год на оружие

168
0
+1
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал это решение преждевременным

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал преждевременным пакет военной помощи Украине в размере $40 млрд ежегодно.

"Рано говорить о пакете в 40 млрд в год для Украины. Их просто нет, и Италия высказалась против такого обязательства, которое бы означало расходы в 3,5 млрд в год дополнительно, а нам и так сложно довести их до 2% ВВП. Когда достигнем этого порога, будем говорить о новых инвестициях", - приводит слова Крозетто агентство ANSA.

Ранее Столтенберг признал, что министры обороны на встрече в Брюсселе не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд в год на оружие для Киева. Он отметил, что до саммита в Вашингтоне в июле предстоит работа над согласованием позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины в альянс. В марте Столтенберг предлагал $100 млрд в год, но это предложение было немедленно отклонено. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Украина
Похожие новости
02.03.2007
Эксгумация РСМД
20.02.2007
Слияния и поглощения
11.01.2007
Россия и Европа строят новые ракеты-носители
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
29.11.2006
"Космотрас" планирует осуществить пять запусков ракеты-носителя "Днепр" с иностранными спутниками
18.10.2006
Россия готова предложить странам ОЧЭС ресурсы 15 новых спутников
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море