Италия выступила против выделения Украине $40 млрд в год на оружие

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал это решение преждевременным

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал преждевременным пакет военной помощи Украине в размере $40 млрд ежегодно.

"Рано говорить о пакете в 40 млрд в год для Украины. Их просто нет, и Италия высказалась против такого обязательства, которое бы означало расходы в 3,5 млрд в год дополнительно, а нам и так сложно довести их до 2% ВВП. Когда достигнем этого порога, будем говорить о новых инвестициях", - приводит слова Крозетто агентство ANSA.

Ранее Столтенберг признал, что министры обороны на встрече в Брюсселе не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд в год на оружие для Киева. Он отметил, что до саммита в Вашингтоне в июле предстоит работа над согласованием позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины в альянс. В марте Столтенберг предлагал $100 млрд в год, но это предложение было немедленно отклонено.