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РИА Новости

На Ямале создадут центр для испытания беспилотников

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Оператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Оператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В ЯНАО создадут Арктический испытательный центр беспилотников

МОСКВА, 14 июня/ Радио Sputnik. На Ямале создадут Арктический испытательный центр беспилотных авиационных систем, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Регион вошел в число трех первых субъектов нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" по созданию инфраструктуры для дронов.

"Мы понимаем всю сложность. Это и климатические, и логистические особенности округа. <…> У нас есть амбициозная цель – помочь разработчикам выработать оптимальное надежное воздушное судно для Арктики", – приводятся в сообщении слова управляющего проектом Проектного офиса ЯНАО Алексея Дронова.

Он отметил, что, учитывая особенности региона, акцент в работе также будет сделан на испытания, которые впоследствии позволят БПЛА доставлять грузы в удаленные места.

На Ямале дроны уже используются для обнаружения природных пожаров. Поэтому тестирование беспилотников с дальнейшим расширением их возможностей – очевидное преимущество для региона, добавляет ИА "Север-Пресс".

Ранее радио Sputnik писало, что на Ямале впервые в мире запустили беспилотник с атомного ледокола.

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  • В новости упоминаются
Проекты
Арктика
БПЛА
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