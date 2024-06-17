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Военное обозрение

«Нужно охотиться за всем российским»: Глава МИД Британии Кэмерон призвал задерживать танкеры с российской нефтью

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Источник изображения: topwar.ru

Россия продолжает торговать нефтью, несмотря на наложенные на нее санкции, поэтому необходимо задерживать танкеры, ее перевозящие. С таким предложением выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Британского министра не устраивает сегодняшняя ситуация, при которой Россия продолжает зарабатывать деньги, несмотря на введенные против нее санкции. Поэтому Кэмерон призывает западные страны задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть и газ, а также блокировать все, что возможно, чтобы полностью перекрыть получение Россией средств, которые она, естественно, тратит исключительно на войну с Украиной.

Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать. Нужно охотиться за всем — деньгами, нефтью, остановить газ, корабли — все, что позволяет работать российской военной машине.

— заявил глава МИД Соединенного королевства.

Кроме того, Кэмерон хотел бы наложить санкции и на другие страны мира, ведущие дела с Россией и поставляющие ей товары двойного назначения. Речь идет о Китае, Турции, Киргизии и даже Израиле.

Между тем, как отмечают западные эксперты, никто не даст Великобритании блокировать теневой флот, перевозящий российскую нефть, поскольку основным ее покупателем являются как раз США и западные страны. Получается интересная ситуация, при которой те же США накладывают на поставки российской нефти санкции, а потом ищут обходные пути, чтобы ее закупать.

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Страны
Великобритания
Израиль
Киргизия
Китай
Россия
США
Турция
Украина
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