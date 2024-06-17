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ТАСС

Белоусову представили работу группы управления беспилотниками ВКС

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: @ Сергей Бобылев/ТАСС

Они обнаруживают и распознают объекты противника с помощью ИИ, сообщили в МО РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министру обороны России Андрею Белоусову представили работу группы управления беспилотными летательными аппаратами ВКС РФ, которая при помощи искусственного интеллекта (ИИ) обнаруживает и распознает объекты противника. Об этом сообщили в Минобороны.

"Андрею Белоусову представили работу группы управления беспилотными летательными аппаратами ВКС, оснащенной комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными. Операторы данной группы в реальном времени получают информацию от БПЛА и осуществляют обработку видеопотока с применением технологий искусственного интеллекта с целью обнаружения и распознавания объектов противника. В ходе доклада Андрею Белоусову были представлены данные объективного контроля боевой работы разведывательно-ударных комплексов и уничтожения военной техники и живой силы противника", - сообщили в ведомстве. 

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