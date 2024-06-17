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ИИ помог предотвратить 95 процентов врачебных ошибок

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Фото: Natanael Melchor / Unsplash
Фото: Natanael Melchor / Unsplash.

Anesthesia & Analgesia: ИИ поможет врачам избежать 95 процентов ошибок

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля (США) рассказали о пользе искусственного интеллекта (ИИ) при проведении операций. Исследование было опубликовано в журнале Anesthesia & Analgesia.

По словам доктора медицинских наук Карена С. Нанджи, довольно часто врачи допускают ошибки при выборе и назначении лекарственных препаратов во время операции. По словам ученого, модели ИИ способны анализировать действия врачей и предотвращать огромное количество ошибок.

В ходе исследования специалисты изучили отчеты о безопасности, связанные с ошибками в приеме лекарств, задокументированные врачами-анестезиологами при хирургических процедурах с августа 2020 года по август 2022 года. Два независимых рецензента классифицировали каждую ошибку по времени и типу. В итоге медики выявили 80 ошибок при приеме лекарств, и обнаружили, что 76 из них — или 95 процентов от общего числа — можно было избежать.

Карен С. Нанджи и его коллеги посоветовали внедрять и использовать ИИ-модели, которые бы контролировали действия врачей и подстраховывали медиков. «Хотя поддержка принятия клинических решений повышает эффективность и качество медицинской помощи в операционных, она все еще находится на ранних стадиях внедрения», — заявила соавтор исследования Линда Амичи.

В начале мая ученые Университета штата Вашингтон (США) заявили, что чат-бот ChatGPT оказался бесполезен при оценке риска болезней сердца. По словам медиков, он часто делал ошибки и противоречил сам себе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
AI
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