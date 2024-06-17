Реакция западных СМИ на предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине

Владимир Путин озвучил Украине последнее предложение о мирном урегулировании. Мировые СМИ мгновенно на него отреагировали — и, судя по их тону, Запад наконец понял, что доброжелательных инициатив со стороны России действительно больше не будет.

New York Times пишет о предельной ясности формулировок Путина, исключающих возможности какого бы то ни было неправильного толкования (как бы ни старались западные "эксперты"):

Президент Владимир Путин заявил в пятницу, что готов отдать приказ о прекращении огня на Украине и начать переговоры с ее правительством, если Киев выведет войска из четырех регионов, которые Москва считает своими, и откажется от стремления вступить в НАТО.

До сих пор Путин говорил, что любые переговоры должны учитывать "реалии сегодняшнего дня", что некоторые аналитики восприняли как предложение о прекращении огня на нынешних линиях фронта.

Автор статьи в The Globe and Mail обращает внимание на то, что дата заявления Путина была выбрана не случайно – это сигнал Западу в преддверии "глобального мирного саммита" в Швейцарии. И – коротким штрихом – дает понять, как Россия воспринимает эту потугу:

За день до начала саммита в Швейцарии, целью которого является разработка плана по прекращению конфликта на Украине, президент России Владимир Путин дал понять, что он по-прежнему стремится к капитуляции Киева, а не к мирному соглашению на основе переговоров.

Встреча на курорте Бюргеншток, в которой принимают участие многие западные лидеры, но на которую не пригласили Россию, должна завершиться одобрением части мирного плана Зеленского из 10 пунктов, предусматривающего полный отвод российских войск к границам, существовавшим до 2014 года.

Автор на сайте канала CNBS отмечает, с одной стороны, ультимативность предложения российского лидера. И, с другой – его готовность соблюдать нормы и договоренности:

Путин заявил, что Москва готова обеспечить "беспрепятственный и безопасный вывод" украинских войск, если Киев согласится на такую уступку.

В случае отказа от мирного предложения, добавил Путин, будущие требования Москвы будут иными.

Комментарии Путина резко контрастируют с мирным планом его украинского коллеги.

Об ультимативности плана Путина написал и Express:

Российские СМИ цитируют слова Путина о том, что переговоры могут начаться "уже завтра".

Предлагаемая сделка будет касаться [оставления Киевом] в том числе территорий, которые российская армия была вынуждена оставить в ходе боевых действий.

Но Путин дал понять, что не собирается идти на компромисс относительно выдвинутых сегодня требований.

И, наконец, редакция Mirror уделила внимание более глобальному аспекту послания Путина – тому, как ситуация с Украиной может отразиться на всем мире:

Российский президент заявил, что его подталкивают к "точке невозврата" в вопросе развязывания ядерной войны. По его словам, любые дальнейшие действия Запада могут "привести к трагедии".