Владимир Путин изложил условия для прекращения огня на Украине (Financial Times, Великобритания)

FT: Путин предложил "наиболее конкретные условия" по Украине

Владимир Путин предложил "наиболее конкретные условия" урегулирования конфликта на Украине, пишет FT. Среди них — отвод ВСУ из Запорожья и Херсона, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Читатели издания сочли требования российского президента более чем справедливыми и закономерными.

Владимир Путин заявил, что Россия немедленно прекратит огонь и начнет переговоры о прекращении боевых действий на Украине в обмен на контроль над четырьмя прифронтовыми областями. Киев незамедлительно отверг это предложение.

Российский президент потребовал территорий, которые Москва так и не заняла за два года спецоперации или из которых впоследствии ушла, а также — обязательство от Украины никогда не вступать в НАТО. Кроме этого, Путин потребовал отмены западных санкций, введенных в 2022 году в ответ на ввод войск.

Украина заявила, что предложение Путина равносильно капитуляции, которая сделает страну уязвимой для будущих атак.

"Признание новых территориальных реалий — статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России", — заявил Путин.

По условиям Путина Россия получит полный контроль над Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областями.

На протяжении последних месяцев боевые действия бушевали во всех четырех областях, причем российские войска постепенно перехватывают инициативу на поле боя после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году и шестимесячной задержки американской военной помощи, которая позволила Москве добиться дальнейших успехов.

Путин также потребовал, чтобы Украина взяла на себя обязательство отказаться от членства в НАТО. Эта цель в настоящее время закреплена в конституции Украины и подтверждена военным альянсом под руководством США, пусть и без конкретных сроков.

Он также призвал Киев не разрабатывать ядерное оружие и "демилитаризацию" и "денацификацию" — две цели, обозначенные Москвой в начале спецоперации.

Более конкретных условий российский президент не выдвигал с тех пор, как отдал приказ о вводе войск на Украину в феврале 2022 года. При этом он ясно дал понять, что займет максималистскую позицию на мирных переговорах и намерен продолжать борьбу сколь угодно долго, если его условия не будут выполнены.

"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития, — сказал Путин. — очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима — и условия для начала переговоров будут другими".

Комментарии читателей Financial Times:

Josho

Наконец-то еще один шанс на мир. Как спонсоры Украины, мы должны усадить ее за стол переговоров.

Позиция России на этом этапе максималистская, но вполне разумная. Позиция Украины должна быть столь же максималистской — потребовать полного вывода российских войск к границам до 2014 года.

Реальные шансы на успех где-то посередине. Переговоры наверняка предстоят тяжелыми, но это лучше, чем продолжающееся кровопролитие с обеих сторон.

SAABist

Условия те же, что и два года назад: (1) признайте контроль России; (2) тогда Россия прекращает боевые действия.

VSamms

Я считаю, что истинным максимализмом со стороны России было бы потребовать безоговорочной капитуляции — и только потом что-то обсуждать.

My name is Evidence... James Evidence

Территориальные завоевания в результате боевых действий должны быть исключены.

Но при этом США и ЕС должны подтолкнуть правительства Украины и России к серьезным переговорам. Хорошим компромиссом для обеих стран станет нейтралитет Украины в обмен на весьма значительные экономические преференции (со стороны как Запада, так и России).

Grump1111

Зеленского не интересует мир. Он будет отмывать американские и европейские деньги, пока дают.

User 2021

Зеленскому надо было соглашаться сразу... Теперь каждая следующая сделка будет хуже предыдущей.

Увы, но жизнь — это не видеоигра, где можно в любой момент нажать "сброс" и начать все с начала.

Random Commenter 7.1

Неудивительно, что Путин ужесточил свою позицию после стамбульских переговоров, чьи условия были гораздо благоприятнее для Украины и даже вернули бы ей часть территории. Говорят, что украинцы поначалу отнеслись нему очень благосклонно, но западные правительства убедили Зеленского отказаться от переговоров и вместо них продолжить боевые действия. Что ж, теперь Украина лишится гораздо большего.

Noname

Это и есть решение. И всегда было. Единственная переменная — это время.

London Reader

Бывший министр иностранных дел СССР Андрей Громыко — о том, как переговариваться с Западом: "Требуйте по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Предъявляйте ультиматумы. Не жалейте угроз, а как выход из создавшегося положения предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это. Вот когда получите половину или две трети того, чего у вас не было, тогда можете считать себя дипломатом".

Gazelle

Четкий намек будущему президенту США.

Saint Leslie Ann of Geddes

Украинский конфликт — ярчайшее наследие Билла Клинтона. Даже его рейсам авиалиниями "Лолита экспресс" к Эпштейну придется потесниться.

M123456

У русских, что, своей земли не хватает?

Fat Chance

Это другое. Там чтобы просто выйти на улицу, приходится напяливать три шубы.

Cosi

С другой стороны, он не потребовал Одессу. Уже неплохо.

TPLOR

Как в картах: удваиваем или вскрываемся.