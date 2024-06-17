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ТАСС

Белоусову доложили о применении в зоне СВО авиабомб, оборудованных УМПК

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Их применяли по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Самолеты Су-34 применяют в зоне СВО авиабомбы, оборудованные унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), доложили министру обороны России Андрею Белоусову во время визита на командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

"Министру обороны РФ также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения специальной военной операции в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении ведомства. 

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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