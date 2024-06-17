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ТАСС

Остин не видит необходимости передавать НАТО координацию поставок оружия Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Министр обороны США сообщил, что альянс расширит свою роль в "координации подготовки" западными странами ВСУ, обеспечении единых военных стандартов, оперативной совместимости

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин не усматривает необходимости передавать Организации Североатлантического договора (НАТО) функции координатора поставок коллективным Западом оружия Украине. Остин подтвердил это на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания глав военных ведомств стран - членов НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс расширит свою роль в "координации подготовки" западными странами Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечении единых военных стандартов, оперативной совместимости. "Считаю, что НАТО привносит колоссальную ценность в такие усилия", - сказал Остин. "Однако контактная группа по Украине работала великолепно в последние два с лишним года", - подчеркнул министр. Именно он возглавляет этот орган, который был создан Западом для координации поставок оружия Киеву после начала Россией специальной военной операции на Украине. С точки зрения Остина, добавленную стоимость имеет только стремление НАТО "помочь с координацией в обучении [ВСУ], со стандартизацией и обеспечением оперативной совместимости".

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила 3 июня, что Вашингтон не рассматривает сейчас возможность передачи Североатлантическому альянсу функций координатора поставок вооружений Украине. США не концентрируют на этом внимание в плане подготовки предстоящего в июле в Вашингтоне саммита НАТО, добавила Смит. 

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