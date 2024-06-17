Болгария готова предоставить Украине дополнительное вооружение

Киеву передается техника и вооружение, которые не нужны болгарской армии, отметил министр обороны технического правительства Атанас Запрянов

СОФИЯ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Болгарии готово предоставить Украине дополнительное военное оборудование, которое в настоящее время не используется вооруженными силами страны. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, об этом на встрече с журналистами в Брюсселе заявил министр обороны технического правительства Атанас Запрянов, который принял участие в заседании глав оборонных ведомств НАТО.

"В понедельник (17 июня) утвержу предложение начальника штаба обороны об излишнем вооружении и технике, которые будут предоставлены Украине, это не повлияет на снабжение наших вооруженных сил. Парламент Болгарии ранее уже принял соответствующее решение и техническое правительство работает над следующим пакетом реальной помощи Украине. Есть ясность, чем дополнительно мы можем им помочь", - сказал Запрянов.

Глава Минобороны дополнил, что Украине передается техника и вооружение, которые не нужны болгарской армии, а запас боеприпасов, которые находится на складах, благодаря этим поставкам обновляется.