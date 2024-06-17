Войти
ТАСС

Болгария готова предоставить Украине дополнительное вооружение

155
0
0
Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Киеву передается техника и вооружение, которые не нужны болгарской армии, отметил министр обороны технического правительства Атанас Запрянов

СОФИЯ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Болгарии готово предоставить Украине дополнительное военное оборудование, которое в настоящее время не используется вооруженными силами страны. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, об этом на встрече с журналистами в Брюсселе заявил министр обороны технического правительства Атанас Запрянов, который принял участие в заседании глав оборонных ведомств НАТО.

"В понедельник (17 июня) утвержу предложение начальника штаба обороны об излишнем вооружении и технике, которые будут предоставлены Украине, это не повлияет на снабжение наших вооруженных сил. Парламент Болгарии ранее уже принял соответствующее решение и техническое правительство работает над следующим пакетом реальной помощи Украине. Есть ясность, чем дополнительно мы можем им помочь", - сказал Запрянов.

Глава Минобороны дополнил, что Украине передается техника и вооружение, которые не нужны болгарской армии, а запас боеприпасов, которые находится на складах, благодаря этим поставкам обновляется. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
03.07.2007
Мораторий на исполнение ДОВСЕ должен активизировать партнеров - Грушко
18.06.2007
Венский вальс с оружием
18.06.2007
"По обычным вооружениям Россия слабее НАТО"
15.06.2007
Россия заморозит Довсе
13.06.2007
В Вене открылась чрезвычайная конференция по ДОВСЕ
31.05.2007
Нидерланды готовят чрезвычайную конференцию по просьбе России
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море