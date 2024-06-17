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ТАСС

Пентагон заявил о прогрессе в убеждении стран передать Patriot Украине

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Американский зенитный ракетный комплекс ПВО/ПРО Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс ПВО/ПРО Patriot.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Soeren Stache

Ллойд Остин отказался называть эти страны

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добились прогресса в убеждении некоторых других стран передать дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине, но не будут называть эти государства. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран - членов НАТО глава Пентагона Ллойд Остин.

Как он отметил, США "делали все возможное для предоставления Украине как можно больших объемов средств противовоздушной обороны". "Это касается установок, противоракет для этих установок. И, знаете, мы добились прогресса. Мы продолжим напряженно работать над этим. И я дам возможность тем странам, которые предоставят [Киеву] эти средства, самим говорить за себя", - отметил он, комментируя прозвучавшие накануне высказывания президента США Джо Байдена о готовности пяти стран поставить Украине системы Patriot и иные средства ПВО.

"Мы всегда придерживаемся такого подхода. И, опять же, я думаю, что мы увидим, продолжим видеть позитивные результаты. Но эти решения не бывают простыми для государств. Я предоставлю им самим говорить за себя", - добавил Остин.

Байден 12 июня заявил, что вашингтонская администрация получила от пяти государств обязательства относительно укрепления ПВО Украины путем передачи ей зенитных ракетных комплексов Patriot и иных систем. Он также отметил, что тем странам, которые ожидают от США "поставок американских систем ПВО" в будущем, "придется подождать". "Все, что у нас есть, будет поступать на Украину, пока не будут удовлетворены ее нужды. А потом мы выполним обязательства перед другими странами", - сказал он, выступая на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам двусторонней встречи в Италии.

В конце 2022 года американские власти сообщили об очередном пакете военной помощи Киеву на $1,85 млрд, в который впервые вошла батарея Patriot. Армейские мобильные ЗРК Patriot начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Они производятся корпорацией Raytheon и способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты средней и меньшей дальности.

Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет в зависимости от модификации. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: $400 млн - пусковые установки, командный модуль и радиолокационная станция, около $700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн. 

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Италия
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Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
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