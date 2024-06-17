Столтенберг заявил, что поставки оружия НАТО способствуют миру на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, Украина, 29 апреля 2024 года.

Генсек альянса отметил, что это также способствует успешному проведению так называемого "мирного саммита" в Швейцарии

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что поставки оружия НАТО способствуют миру на Украине, а также успешному проведению так называемого "мирного саммита" в Швейцарии. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО.

Отвечая на вопрос о саммите в Швейцарии, генсек НАТО "выразил разочарование", что лидеры некоторых ключевых стран мира от участия отказались, но подчеркнул, что НАТО активно поддерживает этот саммит.

"Есть прямая связь между саммитом мира, мирными усилиями и военной помощью НАТО", - считает Столтенберг. - Усиливая военную помощь Украине, страны НАТО помогают поиску мирного решения".

Ранее Путин отмечал, что удары ВС Украины по приграничным районам вынуждают Москву рассматривать возможность создания "санитарной зоны" для ликвидации угроз своей безопасности.