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Маск предсказал появление тысяч роботов через год

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters.

Маск сообщил, что на производстве Tesla в 2025 году появятся тысячи роботов

Глава корпорации Tesla Илон Маск анонсировал появление тысяч роботов на производстве его корпорации. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Во время выступления перед инвесторами в четверг, 13 июня, предприниматель заявил, что проект гуманоидного робота Optimus оказался очень успешным. Маск рассказал, что на заводе Tesla во Фримонте уже работают два гуманоида. Также «немало роботов» передвигаются по офисам компании в Пало-Альто.

Маск предсказал, что в 2025 году на производстве в Tesla появятся около тысячи, если не несколько тысяч, роботов. Машины будут помогать живым специалистам при производстве автомобилей. Миллиардер не стал уточнять, в каком качестве будут трудиться роботы, однако ранее он говорил, что Optimus будут задействовать в рутинных задачах и на опасном производстве.

Размышляя о перспективах роботов, Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем машина будет полностью автономной. Optimus будет выполнять всю физическую работу под присмотром человека-контролера. Владелец Tesla пообещал, что робот станет настолько продвинутым, что сможет понять задачу, просто посмотрев обучающее видео.

В апреле Илон Маск заявил, что робот Tesla Optimus станет доступным для покупки в конце 2025 года. Маск не стал раскрывать стоимость робота.

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Tesla
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Илон Маск
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Робот
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