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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО негативно отозвался о предложении Путина относительно урегулирования украинского кризиса

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Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Шеф Пентагона вновь призвал войска РФ покинуть Украину

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг критически высказался о новом предложении президента России Владимира Путина относительно урегулирования украинского кризиса.

"Это не мирное предложение. Это предложение демонстрирует, что цель России - контролировать Украину", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин тоже заявил о негативном отношении к предложению Путина о решении конфликта на Украине.

"Путин не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира", - заявил Остин на пресс-конференции.

"Мы призываем Путина прекратить конфликт и покинуть территорию Украины", - добавил он.

Ранее в пятницу президент России заявил, что новое российское предложение по урегулированию украинского кризиса подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

"Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим и подготовить его к новому наступлению", - заявил Путин.

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