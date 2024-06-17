Войти
ТАСС

Остин с оптимизмом оценил шансы на передачу F-16 Киеву летом

157
0
0
Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: topwar.ru

Пентагон напряженно работает над этим, сообщил министр обороны США

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин с оптимизмом оценивает шансы на поставку Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 летом 2024 года. Глава Пентагона заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав военных ведомств стран - членов НАТО.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы передать Украине F-16 этим летом. И я с оптимизмом оценивают перспективы реализации этих замыслов", - сказал Остин.

Газета Politico сообщила 5 июня, что Киев требует от Вашингтона и европейских стран ускорить программу подготовки украинских военных летчиков к применению F-16. Украинские власти полагают, что нынешние темпы не позволяют обучать необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ) число летчиков. По данным газеты, ВСУ могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 F-16. При этом вашингтонская администрация уведомила Киев, что на авиабазе в американском штате Аризона недостаточно свободных мест, чтобы принимать от Украины для подготовки более 12 военнослужащих.

Ранее власти Нидерландов заявили, что планируют передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по России. По версии Гааги, Киев вправе сам распоряжаться тем вооружением, которое получает. Кроме того, до конца 2028 года украинская сторона рассчитывает получить 19 истребителей от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 в тот же срок заявила и Бельгия, но с оговоркой, что не разрешит использовать истребители за пределами Украины.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
11.06.2024
Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16
10.06.2024
В США заявили об оказании помощи НАТО в вопросе подготовки летчиков Украины для F-16
10.06.2024
Франция планирует отправить на Украину истребители Mirage (Financial Times, Великобритания)
02.04.2024
Киев хочет в НАТО, чтобы не воевать. Но для вступления нужен мир с Россией (Foreign Affairs, США)
10.05.2019
Polityka (Польша): построит ли генерал Уолтерс "Форт Трамп"?
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море