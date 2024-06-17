Остин с оптимизмом оценил шансы на передачу F-16 Киеву летом

Пентагон напряженно работает над этим, сообщил министр обороны США

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин с оптимизмом оценивает шансы на поставку Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 летом 2024 года. Глава Пентагона заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав военных ведомств стран - членов НАТО.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы передать Украине F-16 этим летом. И я с оптимизмом оценивают перспективы реализации этих замыслов", - сказал Остин.

Газета Politico сообщила 5 июня, что Киев требует от Вашингтона и европейских стран ускорить программу подготовки украинских военных летчиков к применению F-16. Украинские власти полагают, что нынешние темпы не позволяют обучать необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ) число летчиков. По данным газеты, ВСУ могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 F-16. При этом вашингтонская администрация уведомила Киев, что на авиабазе в американском штате Аризона недостаточно свободных мест, чтобы принимать от Украины для подготовки более 12 военнослужащих.

Ранее власти Нидерландов заявили, что планируют передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по России. По версии Гааги, Киев вправе сам распоряжаться тем вооружением, которое получает. Кроме того, до конца 2028 года украинская сторона рассчитывает получить 19 истребителей от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 в тот же срок заявила и Бельгия, но с оговоркой, что не разрешит использовать истребители за пределами Украины.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.