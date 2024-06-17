Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы

Индийский специалист по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар заявил, что создание единой валюты упростит и расширит экономические отношения стран - участниц группировки

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Решение Группы семи (G7) о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года ускорит формирование странами БРИКС независимой платежной системы и использование единой валюты. Такое мнение высказал ТАСС индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар.

"Решения G7 по использованию российских активов ускорят принятие решений в БРИКС по единой платежной системе и валюте", - сказал он. По словам Бхадракумара, было бы интересно посмотреть, как лидеры G7 объясняют приглашенным на саммит "семерки" третьим странам, в основном из БРИКС, что Россия является исключением и подобная практика никогда не будет использована против Индии, Турции, Саудовской Аравии или какого-либо другого государства.

"Конечно, призрак 16-го саммита БРИКС, который пройдет в Казани 16-18 октября под председательством президента России Владимира Путина, не дает покоя "Большой семерке". Москва дала понять, что если последние три года завершились расширением БРИКС, то новый этап в будущем обеспечит создание участниками в расширенном формате жизнеспособной структуры", - отметил эксперт. Как он указал, "важной темой саммита БРИКС в Казани станет создание единой валюты внутри группировки, что существенно упростит и расширит экономические отношения стран - участниц на фоне усиливающегося давления со стороны Запада".

"Нет сомнений в том, что попытка G7 присвоить российские деньги в западных банках была достаточно плохой, но использовать полученную от них прибыль для финансирования нужд Украины - это, мягко говоря, акт разбоя", - считает индийский эксперт.

Российские активы

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд). Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов, предусматривающих оказание дальнейшей крупной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию замороженных в США активов России, в конце апреля.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер. Она назвала циничными и преступными намерения Запада использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины.

БРИКС

Президент РФ на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия прорабатывает создание в рамках БРИКС независимой платежной системы, которая не будет подвержена санкционному или любому другому давлению.

Особое внимание БРИКС уделит повышению доли национальных валют во взаимных расчетах и созданию независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры.