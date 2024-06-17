Установки РЭБ помогли танкистам под Купянском исключить потерю машин из-за атак FPV-дронов

Около танков, работающих с закрытых огневых позиций, всегда находятся два стрелка с автоматами и переносным средством РЭБ

СВАТОВО, 14 июня. /ТАСС/. Одна из танковых рот группировки "Запад" 1-й танковой армии на купянском участке фронта за полтора года участия в боевых действиях не потеряла ни одного танка от атак FPV-дронов, являющихся основным средством поражения, благодаря установленным на машины средствам РЭБ. Об этом сообщил ТАСС командир подразделения с позывным Пиксель.

"Я полностью пресекаю на корню, чтобы дроны подлетали к моим машинам. У меня есть все необходимое. У меня есть детекторы, у меня есть РЭБ на танках, есть переносная РЭБ. Танки в последнее время не теряли", - сказал он.

Он добавил, что первые средства РЭБ поступили к нему в роту прошлой зимой. Все танки в его подразделении выходят на позиции с установками РЭБ. Кроме того, около танков, работающих с закрытых огневых позиций, всегда находятся два стрелка с автоматами и переносным средством РЭБ, которое защищает уже непосредственно их. В случае если какой-то дрон подойдет близко к танку, несмотря на помехи, его уничтожают огнем из автоматов.

Пока корреспондент ТАСС был на позициях танкистов, им довели очередную цель - скопление пехоты противника в лесопосадке. Танк отработал по противнику и вернулся в расположение. На счету подразделения уже большое количество пораженных опорных пунктов противника, расчетов АГС и минометов.

Также один из танкистов с позывным Малой рассказал, что невеста прислала ему от руки написанную молитву. Танкист хранит листок с молитвой в кармане у сердца и берет его на каждую боевую задачу.