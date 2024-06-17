В Киеве отказались от нового мирного предложения России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что инициатива президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта якобы не содержит "реального мирного предложения"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что новая инициатива президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта якобы не содержит "реального мирного предложения".

"Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения", - написал он на своей странице в Х (ранее Twitter).

Подоляк также утверждает, что принятие Киевом внеблокового статуса, как предполагается мирными предложениями РФ, якобы "оставит Украину беззащитной". Он также отверг и другие составляющие мирной инициативы.

В МИД Украины подтвердили, что Киев не рассматривает предложение России в качестве мирной инициативы, а видит в нем попытку помешать проведению конференции, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня. В размещенном на сайте ведомства комментарии говорится, что "ничего нового в этих заявлениях нет" и что они якобы "подрывают основы международного порядка".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает с новым мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Оно предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом для начала переговоров Украина должна вывести свои силы с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.