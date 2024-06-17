Глава Минобороны Польши: 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине

ЦАМТО, 14 июня. Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Киева. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Тринадцать стран подписали эту коалицию. Польша вместе с Германией и Италией являются лидерами. Кроме этих трех государств там присутствуют Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция и другие страны", – сказал Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что речь идет о "танковой коалиции", которую представили в марте в Варшаве. Основной задачей этого объединения является объединение усилий стран НАТО по поставке бронетехники Украине.

Он уточнил, что "коалиция" с момента своего образования уже поставила Украине несколько десятков танков. "Уже есть эффект – несколько десятков танков и сотни бронированных машин переданы Украины", – сказал министр.