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ЦАМТО

Глава Минобороны Польши: 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш.
Источник изображения: dzen.ru

ЦАМТО, 14 июня. Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Киева. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Тринадцать стран подписали эту коалицию. Польша вместе с Германией и Италией являются лидерами. Кроме этих трех государств там присутствуют Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция и другие страны", – сказал Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что речь идет о "танковой коалиции", которую представили в марте в Варшаве. Основной задачей этого объединения является объединение усилий стран НАТО по поставке бронетехники Украине.

Он уточнил, что "коалиция" с момента своего образования уже поставила Украине несколько десятков танков. "Уже есть эффект – несколько десятков танков и сотни бронированных машин переданы Украины", – сказал министр.

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Страны
Великобритания
Германия
Греция
Италия
Канада
Польша
Португалия
США
Турция
Украина
Швеция
Проекты
NATO
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