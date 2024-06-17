Четыре условия для переговоров с Киевом. Путин выступил в МИД

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в преддверии конференции по Украине в Швейцарии назвал четыре условия Москвы для переговоров по урегулированию, среди которых вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.
ТАСС собрал основные заявления президента.
Об условиях переговоров с Киевом
- Как только Киев начнет вывод войск из Донбасса и Новороссии "в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину" и "официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО", Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам.
- Россия считает необходимым условием нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.
Об украинском конфликте
- Народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы, но причина возникшего конфликта заключается в "бесцеремонной" и "абсолютно авантюрной" политике Запада.
- Россия не начинала войну в рамках спецоперации, это киевский режим начал и продолжает боевые действия: "Это и есть агрессия".
- Москва обращалась к киевским властям с призывом вывести войска из Донбасса и таким образом решить конфликт в регионе, но "это предложение сразу же, практически, было отвергнуто".
- Россия "со всей серьезностью относилась" к минским соглашениям.
- Воля жителей Донбасса, Новороссии, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией незыблема, "этот вопрос навсегда закрыт".
О формировании многополярности
- Россия должна формировать свою повестку в политике, "вместе с партнерами предлагать обсуждать в рамках открытой конструктивной дискуссии варианты решения проблем фундаментальных вопросов".
- Мир стремительно меняется, все больше стран стремится к самодостаточности: "Именно на основе новой политической и экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства".
- В мире идет формирование многополярности: "Эти глубинные системные изменения, безусловно, внушают оптимизм и надежду".
О системе безопасности
- Россия должна проработать свою систему "равной и неделимой" безопасности в Евразии.
- Москва заинтересована в том, чтобы диалог по этой теме "получил серьезное развитие и в стенах ООН".
- В конце прошлого века у мира был "уникальный шанс построить надежный, справедливый порядок в области безопасности", Россия была на это настроена, но Запад счел по-другому.
- Россия постоянно указывала на "на ошибочность курса, избранного элитами Запада", предлагала варианты и конструктивное решение.
- Западная схема, "провозглашенная единственно правильной для обеспечения безопасности", не работает, "дипломатия по-натовски" дает обратный результат. Ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список жертв "западной дипломатии".
- Будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех стран региона: "Для всех" означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже".
О российских активах
- Любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными: "Несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством".
- Запад не только подорвал военно-политическую стабильность в мире, но и дискредитировал "ключевые рыночные институты".
- "Уже сейчас растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах".
Об отношениях с Западом
- Отношения России с некоторыми западными государствами деградировали, но не по вине Москвы.
- Заявления некоторых европейских государств о намерении России напасть на Европу являются "абсолютным бредом".
- "Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией".
- Главную угрозу для Европы представляет не Россия, а "критическая", "почти тотальная" зависимость от США.
- Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел, "мы подошли недопустимо близко к точке невозврата".
Об амбициях США
- США не прекращают попытки сохранить имперский статус, но это лишь истощает страну и вступает "в явное противоречие с подлинными интересами американского народа".
- "Европейские политики проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами, а США их попросту используют в своих интересах".
- Вашингтон сам отказался от Всемирной торговой организации, но давит на конкурентов, "выкачивает соки" из европейских стран.
О БРИКС
- Россия окажет содействие процессу плавного включения новых стран - участников БРИКС в рабочие структуры и примет необходимые решения к саммиту в Казани.
- Потенциал организации позволит ей со временем "стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка".