Четыре условия для переговоров с Киевом. Путин выступил в МИД

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в преддверии конференции по Украине в Швейцарии назвал четыре условия Москвы для переговоров по урегулированию, среди которых вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.

ТАСС собрал основные заявления президента.

Об условиях переговоров с Киевом

Как только Киев начнет вывод войск из Донбасса и Новороссии "в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину" и "официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО", Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам.

Россия считает необходимым условием нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.

Об украинском конфликте

Народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы, но причина возникшего конфликта заключается в "бесцеремонной" и "абсолютно авантюрной" политике Запада.

Россия не начинала войну в рамках спецоперации, это киевский режим начал и продолжает боевые действия: "Это и есть агрессия".

Москва обращалась к киевским властям с призывом вывести войска из Донбасса и таким образом решить конфликт в регионе, но "это предложение сразу же, практически, было отвергнуто".

Россия "со всей серьезностью относилась" к минским соглашениям.

Воля жителей Донбасса, Новороссии, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией незыблема, "этот вопрос навсегда закрыт".

О формировании многополярности

Россия должна формировать свою повестку в политике, "вместе с партнерами предлагать обсуждать в рамках открытой конструктивной дискуссии варианты решения проблем фундаментальных вопросов".

Мир стремительно меняется, все больше стран стремится к самодостаточности: "Именно на основе новой политической и экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства".

В мире идет формирование многополярности: "Эти глубинные системные изменения, безусловно, внушают оптимизм и надежду".

О системе безопасности

Россия должна проработать свою систему "равной и неделимой" безопасности в Евразии.

Москва заинтересована в том, чтобы диалог по этой теме "получил серьезное развитие и в стенах ООН".

В конце прошлого века у мира был "уникальный шанс построить надежный, справедливый порядок в области безопасности", Россия была на это настроена, но Запад счел по-другому.

Россия постоянно указывала на "на ошибочность курса, избранного элитами Запада", предлагала варианты и конструктивное решение.

Западная схема, "провозглашенная единственно правильной для обеспечения безопасности", не работает, "дипломатия по-натовски" дает обратный результат. Ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список жертв "западной дипломатии".

Будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех стран региона: "Для всех" означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже".

О российских активах

Любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными: "Несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством".

Запад не только подорвал военно-политическую стабильность в мире, но и дискредитировал "ключевые рыночные институты".

"Уже сейчас растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах".

Об отношениях с Западом

Отношения России с некоторыми западными государствами деградировали, но не по вине Москвы.

Заявления некоторых европейских государств о намерении России напасть на Европу являются "абсолютным бредом".

"Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией".

Главную угрозу для Европы представляет не Россия, а "критическая", "почти тотальная" зависимость от США.

Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел, "мы подошли недопустимо близко к точке невозврата".

Об амбициях США

США не прекращают попытки сохранить имперский статус, но это лишь истощает страну и вступает "в явное противоречие с подлинными интересами американского народа".

"Европейские политики проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами, а США их попросту используют в своих интересах".

Вашингтон сам отказался от Всемирной торговой организации, но давит на конкурентов, "выкачивает соки" из европейских стран.

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