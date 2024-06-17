Минобороны Австралии в ближайшее время ожидает прибытия первого БЛА MQ-4C "Тритон"

ЦАМТО, 14 июня. Минобороны Австралии готовится к прибытию в страну первого многоцелевого разведывательного высотного БЛА большой продолжительности полета (класс HALE) MQ-4C "Тритон".

Как сообщается в пресс-релизе австралийского оборонного ведомства от 12 июня, наземные системы поддержки комплекса уже доставлены и установлены в Австралии, прибытие первого MQ-4C Triton (AUS 1) ожидается в ближайшее время.

Аппарат совершил перелет из Палмдейла (шт.Калифорния) в Патаксент-Ривер (шт.Мэриленд, США) 16 февраля, где он был передан компанией Northrop Grumman в распоряжение ВМС США для окончательных испытаний, доводки и сертификации перед отправкой в Австралию. Передвижная передовая оперативная база, которая является первой наземной станцией управления полетами для MQ-4C, была доставлена на авиабазу "Тиндал" (Северная территория, Австралия) в январе этого года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, "Белая книга по обороне Австралии 2016" предусматривает закупку в рамках проекта Air 7000 Phase 1B до семи БЛА MQ-4C. Общая стоимость приобретения, создания инфраструктуры и поддержки неофициально оценивается в 7 млрд. австр. долл. Аппараты планируется использовать совместно с самолетами БПА P-8A "Посейдон" по аналогу с американской программой "Морское наблюдение на больших территориях" (Broad Area Maritime Surveillance – BAMS).

Аппараты будут применяться как для ведения разведки на море, так и поддержки операций по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях и в гуманитарных миссиях.

В июне 2020 года МО США заключило с Northrop Grumman контракт стоимостью 333,4 млн. долл. на поставку для Вооруженных сил Австралии трех БЛА MQ-4C, двух основных оперативных баз и одной передовой оперативной базы с интегрированной функциональной возможностью IFC-4. Обучение личного состава ВС Австралии применению MQ-4С началось в США в ноябре 2022 года.

Northrop Grumman приступила к сборке первого MQ-4С для ВС Австралии на предприятии в Мосс-Пойнт (шт.Миссисипи) в октябре 2020 года. Он был официально продемонстрирован в сентябре 2022 года. В сентябре 2023 года правительство Австралии одобрило приобретение четвертого MQ-4C "Тритон". Летные испытания первого аппарата в Центре сборки авиатехники в Палмдейле (шт.Калифорния) начались 9 ноября 2023 года.

MQ-4C, в основном, будут размещаться на авиабазе "Тиндал" и эксплуатироваться недавно реформированной 9-й эскадрильей ВВС Австралии (авиабаза "Эдинбург").

Высотный БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон" представляет собой морскую версию разработанного Northrop Grumman БЛА RQ-4N Block.30 "Глобал Хок". Австралия является партнером США в рамках программы "Тритон" и участвовала в формировании требований к системе. Как партнеры, ВС США и Австралии могут обмениваться данными, собранными БЛА.

БЛА MQ-4C "Тритон" ВМС США достигли состояния начальной готовности к боевому применению 3 августа 2023 года.