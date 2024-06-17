"Летающий металлолом" в подарок Киеву. Милей готовит маркетинговую акцию (Interia, Польша)

Interia: передача истребителей Украине станет для Милея маркетинговым ходом

Аргентина обсуждает передачу имеющихся у нее французских истребителей Super Etendard Украине, пишет Interia. Самолеты находятся практически в нерабочем состоянии. Но отремонтировать их могла бы Франция. Все это больше похоже на маркетинговый ход со стороны президента Милея.

Ситуация вокруг Украины приобретает все большую динамику. Аргентина, которая до сих пор в основном занималась своими внутренними проблемами, решила поддержать Киев. Она передаст ему истребители французского производства*, на счету которых несколько уничтоженных кораблей королевского флота в ходе конфликта за Фолклендские острова. Однако вопрос в том, является ли передача этих машин реальной помощью или же просто маркетинговым ходом президента Милея?

Президент Аргентины Хавьер Милей одобрил план передачи Украине 5 истребителей Dassault Super-Étendard, которые состояли на вооружении аргентинских ВВС с 1981 года. Они прошли крещение огнем войны, поучаствовав в 1982 году в Фолклендском конфликте с Великобританией. Интересно, что тогда им даже удалось потопить несколько британских кораблей, в частности, два ракетных эсминца: HMS Sheffield и HMS Glamorgan. Sheffield был первым потопленным британским кораблем после Второй мировой войны.

Аргентина передает Украине металлолом?

Super-Étendard — это машина, которая отлично показала себя в морском бою. Однако лучшие годы аргентинских самолетов уже давно в прошлом. Британское эмбарго, распространяющееся, среди всего прочего, на катапультируемые сиденья, привело к тому, что остававшиеся в рядах аргентинских ВВС Super-Étendard находились в очень плохом техническом состоянии и в воздух уже не поднимались.

Однако президент Милей объявил, что в настоящий момент идут переговоры с НАТО по поводу обхода британского эмбарго. Машины планируется доставить во Францию, где их отремонтируют и модернизируют на заводе Dassault. Вероятно, это займет некоторое время, однако французы сняли эти самолеты с эксплуатации совсем недавно, поэтому у них еще есть к ним запасные части и опыт их обслуживания.

Предполагается, что Аргентина отдаст свою списанные машины, а взамен получит армейские беспилотники или вертолеты.

Способен ли Super-Étendard помочь Украине?

Самолеты Super-Étendard — это французские палубные штурмовики. Они были основной машиной на французских авианосцах до 2016 года, после чего их заменили на Dassault Rafale.

Super-Étendard — это машина, которая никогда не имела коммерческого успеха. Ее единственными пользователями были французский флот и Аргентина. Эти самолеты характеризуются, прежде всего, способностью нести широкий спектр вооружения. Речь идет, в частности, о противокорабельных ракетах AM-39 Exocet, высокоточных ракетах воздух-земля AS-30, ракетах воздух-воздух малой дальности Matra Magic и бомбах с лазерным наведением. Недостатком французского самолета при этом является малая грузоподъемность — всего 2100 кг. Для сравнения, F-16 несет до 7700 кг оружия, а используемый украинцами штурмовой Су-25 — 4400 кг.

Несмотря на свои штурмовые возможности, французская машина сегодня может отставать от других самолетов, используемых Украиной. Ситуацию может изменить планируемая модернизация этих машин, однако Украине все равно достанется не слишком большое их количество. При этом подготовка пилотов тоже займет определенное время. По мнению портала The War Zone, из-за небольшого количества и ограниченных возможностей этих машин к перелому на поле боя их появление на фронте не приведет. Однако, если этот самолет действительно поступит на вооружение украинских ВВС, это, безусловно, улучшит состояние штурмовой авиации Украины, которая испытывает все больше трудностей из-за потерь своих самолетов.

* по информации посла России в Буэнос-Айресе Дмитрия Феоктистова, передачи истребителей скорей всего не произойдет, о чем есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации. Москва предупредила Буэнос-Айрес, что передача Украине военной техники будет рассматриваться Россией как недружественный шаг. - Прим. ИноСМИ

Автор: Филип Козярек (Filip Koziarek)