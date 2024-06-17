Войти
ЦАМТО

Парламент Германии одобрил строительство двух дополнительных фрегатов класса F-126

155
0
0
Дизайн фрегата F126, Германия
Дизайн фрегата F126, Германия.
Источник изображения: Damen Naval

ЦАМТО, 14 июня. Бюджетный комитет парламента Германии (Бундестага) 12 июня одобрил приобретение двух дополнительных многоцелевых фрегатов класса F-126.

Таким образом, общее количество заказанных фрегатов данного типа возрастает до шести. Как сообщается, стоимость строительства двух дополнительных фрегатов составляет 2,8 млрд. евро. Еще 300 млн. евро включены на сопутствующие услуги и оборудование, увеличивая общую стоимость до 3,1 млрд. евро.

Первоначально ВМС Германии получили одобрение на строительство четырех фрегатов F-126. Они должны быть поставлены ВМС в период с 2028 по 2031 год. Контракт включал опцион, предусматривающий возможность строительства еще двух кораблей. Срок действия опциона истекал 19 июня текущего года.

В отдельном бюджетном запросе Министерство обороны Германии запросило еще 320 млн. евро для покрытия возросших затрат на строительство первых четырех фрегатов. Компания Damen аргументирует корректировку цены ростом затрат из-за инфляции. Одобрив покупку дополнительных фрегатов, комитет добавил определение, согласно которому Министерство обороны Германии в течение недели должно согласовать справедливое распределение запрошенного дополнительного финансирования между Damen, выступающей главным подрядчиком, и немецкими субподрядчиками Blohm+Voss, German Naval Yards Kiel (GNYK) и NVL. Если же Министерству обороны не удастся достичь "удовлетворительного результата" в переговорах с Damen, разрешение на покупку двух дополнительных кораблей будет аннулировано.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) подписало с выбранной победителем тендера компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. контракт на проектирование и постройку 4 многоцелевых фрегатов F126 для ВМС Германии в июне 2020 года. Партнерами Damen выступают судостроительное предприятие Blohm+Voss, принадлежащее NVL Group, а также компания Thales Nederland (в качестве интегратора боевых систем).

Церемонии резки первой стали для головного фрегата состоялась на принадлежащем NVL Group предприятии Peene-Werft в Вольгасте (Германия) 5 декабря 2023 года. Закладка киля состоялась 3 июня 2024 года. Согласно текущим планам, передача корабля ВМС Германии запланирована на 2028 год. Первые четыре корабля планируется сдать к 2031 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Damen Shipyards
Thales
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.06.2024
Заложен головной германский фрегат проекта 126
10.06.2024
Заложен киль головного фрегата класса F-126 для ВМС Германии
11.04.2024
Немецкий флот заказал еще два фрегата типа F126
23.06.2020
Damen подписала контракт на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 ВМС Германии
22.06.2020
Подписан контракт на постройку для германского флота новых фрегатов проекта MKS 180
05.06.2014
DCNS подписала контракт на поставку ВМС Египта 4 корветов класса «Говинд», утверждает «Ля Трибюн»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море