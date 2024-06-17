Парламент Германии одобрил строительство двух дополнительных фрегатов класса F-126

ЦАМТО, 14 июня. Бюджетный комитет парламента Германии (Бундестага) 12 июня одобрил приобретение двух дополнительных многоцелевых фрегатов класса F-126.

Таким образом, общее количество заказанных фрегатов данного типа возрастает до шести. Как сообщается, стоимость строительства двух дополнительных фрегатов составляет 2,8 млрд. евро. Еще 300 млн. евро включены на сопутствующие услуги и оборудование, увеличивая общую стоимость до 3,1 млрд. евро.

Первоначально ВМС Германии получили одобрение на строительство четырех фрегатов F-126. Они должны быть поставлены ВМС в период с 2028 по 2031 год. Контракт включал опцион, предусматривающий возможность строительства еще двух кораблей. Срок действия опциона истекал 19 июня текущего года.

В отдельном бюджетном запросе Министерство обороны Германии запросило еще 320 млн. евро для покрытия возросших затрат на строительство первых четырех фрегатов. Компания Damen аргументирует корректировку цены ростом затрат из-за инфляции. Одобрив покупку дополнительных фрегатов, комитет добавил определение, согласно которому Министерство обороны Германии в течение недели должно согласовать справедливое распределение запрошенного дополнительного финансирования между Damen, выступающей главным подрядчиком, и немецкими субподрядчиками Blohm+Voss, German Naval Yards Kiel (GNYK) и NVL. Если же Министерству обороны не удастся достичь "удовлетворительного результата" в переговорах с Damen, разрешение на покупку двух дополнительных кораблей будет аннулировано.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) подписало с выбранной победителем тендера компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. контракт на проектирование и постройку 4 многоцелевых фрегатов F126 для ВМС Германии в июне 2020 года. Партнерами Damen выступают судостроительное предприятие Blohm+Voss, принадлежащее NVL Group, а также компания Thales Nederland (в качестве интегратора боевых систем).

Церемонии резки первой стали для головного фрегата состоялась на принадлежащем NVL Group предприятии Peene-Werft в Вольгасте (Германия) 5 декабря 2023 года. Закладка киля состоялась 3 июня 2024 года. Согласно текущим планам, передача корабля ВМС Германии запланирована на 2028 год. Первые четыре корабля планируется сдать к 2031 году.