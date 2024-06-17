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Интерфакс-АВН

Страны ОДКБ согласовали замыслы совместных учений на переговорах в Киргизии

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Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ
Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - План совместных действий на учениях "Взаимодействие-2024", "Поиск-2024" и "Эшелон-2024" согласован на штабных переговорах, которые прошли в Киргизии с 12 по 14 июня, сообщили в Объединенном штабе ОДКБ в пятницу.

"В ходе штабных переговоров уточнены и согласованы замыслы учений, вопросы организации руководства, составы обучаемых органов управления и подразделений национальных контингентов, порядок розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в переговорах приняли участие представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и группа офицеров объединенного штаба ОДКБ.

"Проведена рекогносцировка района проведения запланированных на осень текущего года учений: им станет территория учебно-тренировочного центра вооруженных сил Кыргызской Республики "Эдельвейс", - сообщили в пресс-службе.

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