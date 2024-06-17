Сотрудник НИИ «Вектор»: российских операторов БПЛА нужно обучать основам РЭБ

Источник изображения: topwar.ru

Массовое применение беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции уже давно превратилось из диковинки в повседневную, даже ежечасную и ежеминутную норму. Стоит констатировать, что именно ударными БПЛА противник все чаще компенсирует, и довольно эффективно, дефицит обычных боеприпасов. К примеру, вчера ВО показало кадры атаки на нашего штурмовика, когда, к счастью, ему удалось избежать поражения сразу четырьмя дронами-камикадзе ВСУ. При этом все БПЛА атаковали его всего в течение полутора минут.

Существует несколько способов противостояния беспилотникам — от пассивных, как минимум в виде андроновой защиты на бронетехнике и даже артиллерии, так и активных. Отдельно стоит сказать о средствах радиоэлектронной борьбы. Оборудование РЭБ позволяет сбивать с курса вражеские БПЛА и даже перехватывать управление с последующей посадкой. После этого некоторые уцелевшие беспилотники как минимум внимательно изучаются нашими специалистами, а порою уцелевшие экземпляры после перепрошивки поступают в распоряжение уже наших военных.

Но подобным оборудованием пользуется и наш противник. Поэтому стала актуальной задача научить уже наших операторов беспилотников противодействовать воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы, как и использованию нашими дроноводами оборудования РЭБ. Эту задачу намереваются решить в российском НИИ «Вектор», входящем в оборонный холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех. Пока соответствующая программа рассчитана на месяц обучения.

Предлагается учить не просто операторов, а давать людям базовые понятия о функционале средств РЭБ, об имеющихся видах помех, их воздействии на технику. Понятно, что за месяц учебы все не объять, по серьёзному радиоэлектронной борьбе учат годами. Но, по крайней мере, военнослужащие будут понимать свои действия

— рассказал ТАСС начальник лаборатории систем мониторинга компании-разработчика антидроновых комплексов НИИ «Вектор» Игорь Павлов.

Источник изображения: topwar.ru

Он отметил, что месячный курс — это недостаточно, чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста в области РЭБ, но позволит понимать основы радиоэлектронной борьбы. Поэтому в будущем программа будет расширена и продлена, добавил сотрудник НИИ «Вектор». В сообщении агентства не уточняется, но скорее всего, программа курса, пусть в перспективе, будет включать в себя не только базовые знания, как противодействовать вражеским средствам РЭБ, но и обучение использованию российских средств радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что Павлов участвовал в разработке программы подготовки операторов БПЛА на базе окружного учебного центра Ленинградского военного округа, которая включает и навыки по противодействию дронам противника. По его словам, нужно не только уметь использовать технику, но и разбираться в основах радиоэлектронной борьбы, чтобы применять беспилотники более результативно.

Источник изображения: topwar.ru

К слову, наши умельцы на передовой времени зря не теряют. В начале апреля Минобороны рассказало о разработанной военнослужащими «Южной» группировки войск портативной системе подавления БПЛА. Антенный модуль, собранный военнослужащими 110-й бригады 1-го армейского корпуса, создаёт вокруг себя невидимый купол для защиты от FPV-дронов противника. В ходе испытания этой системы были успешно подавлены каналы видеосвязи оператора и управления дроном. Комплекс тогда прошел успешные испытания на полигоне. Такого оборудования, как раз компактного, очень не хватает нашим бойцам на передовой с учетом того количества дронов, которые используют для разведки, корректировки, а главное— атак ВСУ.