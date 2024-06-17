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ТАСС

РКС запустил серийное производство ретрансляторов для спутниковой группировки РФ

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

В пресс-службе холдинга отметили, что разработка гарантирует надежную передачу спутниковых изображений, телевизионных и радиосигналов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) запустил серийное производство ретрансляционных комплексов для оснащения ими российских спутников. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал и запустил в серийное производство аппаратуры одной из важнейших бортовых систем космических аппаратов - ретрансляционного комплекса. Собственная разработка компании гарантирует надежную передачу спутниковых изображений, телевизионных и радиосигналов, метеорологической и навигационной информации между космическими аппаратами и наземными станциями", - говорится в сообщении.

Комплекс состоит из унифицированных сверхвысокочастотных приборов и является неотъемлемой частью бортового радиотехнического комплекса, устанавливаемого на космических аппаратах различного назначения. Отмечается, что он прошел испытания и успешно работает на первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системе "Арктика-М", а также на геостационарных спутниках серии "Электро-Л".

По словам директора проектов по созданию бортовой аппаратуры систем связи, ретрансляции, поиска и спасания - заместителя генерального конструктора РКС Александра Кондрашова, РКС является единственной российской компанией, создающей высокотехнологичные ретрансляционные комплексы на основе собственных разработок. "Понимая возрастающие запросы отрасли, мы запустили потоковое производство оборудования и его составляющих, готовы работать на опережение и обеспечить нашей аппаратурой все перспективные космические проекты", - приводятся в сообщении его слова. 

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
Арктика
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