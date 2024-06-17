TAC: господство правых в Европарламенте вряд ли изменит конфликт на Украине

Господство правых в Европарламенте вряд ли как-то изменит конфликт на Украине, пишет TAC. Политические элиты в ЕС во многом зависят от США, и очагов сопротивления не так много. Так что судьба боевых действий целиком и полностью зависит от Вашингтона и Москвы, убежден автор статьи.

Джеймс Карден

Как и ожидалось, на парламентских выборах в ЕС в минувшие выходные правые популисты по всей Европе добились значительных успехов. Некоторые истрактовали этот результат как вотум недоверия атлантистской элите, развязавшей опосредованную войну между Россией и НАТО. Сказались и побочные эффекты конфликта — не в последнюю очередь резкий скачок цен на энергоносители (благодаря запрету на дешевый российский газ и его замене дорогим американским СПГ), экономическая стагнация и глубоко въевшееся разочарование масштабными санкциями против России под началом Вашингтона.

Опрос венгерского фонда “Сазадвег” (Szazadveg Foundation), показал, что втрое больше респондентов (31%) считают, что санкции в первую очередь нанесли ущерб ЕС, чем те, кто считает, что ни нанесли ущерб России (12%) [курсив автора].

Как недавно сказал мне президент Венгерского института иностранных дел Глэдден Паппин: “Полагаю, что конфликт и его последствия на данный момент — основной мотор политических сил в Европе, а на втором месте идет миграция. Но проблема в том, что самой Европе не хватает свободы действий — полной свободы действий в международных делах”.

По последним подсчетам, правые популисты получат минимум 165 мест. Между тем правоцентристская Европейская народная партия получит на предстоящей сессии примерно 190 мест, и это хорошая новость для действующего председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, судя по всему, намерена баллотироваться на следующий срок.

Итоги голосования не замедлили сказаться во Франции — причем самым разительным образом. Президент Эммануэль Макрон, чью партию “Возрождение” разгромило правое Национальное объединение Марин Ле Пен на целых 15%, принял неожиданное решение распустить парламент и провести досрочные выборы, которые начнутся 30 июня, а второй тур состоится 7 июля.

Мировые рынки отреагировали молниеносно: французские акции упали, а доходность облигаций поднялась до высочайшего уровня с ноября. Но Макрон делает ставку на то, что ожидаемо более высокая явка на национальных выборах сыграет в его пользу и обеспечит ему правительство, с которым он сможет вести дела. Тем не менее, как отметил во вторник на заседании, посвященном итогам выборов, Маттиас Маттейс из Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, Макрон “пошел на серьезный риск”. Успех Макрона на выборах будет зависеть от того, насколько общественность поддержит (или, наоборот, отвергнет) его излюбленную угрозу отправить французские войска в поддержку слабеющей Украины. Воинственная позиция Макрона может сгубить его, поскольку, по опросам, до 69% граждан ЕС против отправки войск на Украину.

К счастью, выборы в ЕС стали катастрофой и для провоенной партии “Зеленых” — избиратели, заинтересованные в прекращении конфликта, такое развитие событий могут лишь приветствовать. Министр иностранных дел Анналена Бербок — сопредседатель “Зеленых” и один из самых громких голосов в поддержку опосредованной войны между НАТО и Россией. Однако доля “Зеленых” сократилась вполовину по сравнению с последними выборами в ЕС в 2019 году. По опросам, их поддержка на сей раз опустилась ниже 12%.

Хотя заманчиво рассматривать итоги выборов как некий референдум по вопросам войны и мира, далеко не очевидно, что они окажут сколь-либо ощутимое влияние на исход конфликта. Почетный профессор Американского университета в Париже Холл Гарднер предупредил: “Непонятно, куда движутся сами европейские правые в отношении украинского конфликта”.

Гарднер привел в пример итальянского премьер-министра Джорджу Мелони, которая еще недавно была ярым критиком, но теперь ведет “проукраинскую атлантистскую политику”, хотя военная помощь Украине вызвала “народный гнев и разногласия внутри ее собственной партии”. Гарднер заметил, что “многие правые лидеры постепенно смягчают решительное сопротивление опосредованной войне”.

И несмотря на мощный результат националистических партий, сулящих перемены, атлантистский консенсус, по сути, остается невредимым. Фон дер Ляйен, жесткая сторонница прерогатив Вашингтона в Европе, вполне может переизбраться на свой влиятельный пост в Европейской комиссии, и сейчас муссируются слухи, что в число ведущих кандидатов на смену испанцу Жозепу Боррелю на посту главы внешнеполитического ведомства ЕС вошли премьер-министр Эстонии “ястребиня” Кайя Каллас и любимчик неоконсерваторов министр иностранных дел Польши Радек Сикорский (пылкий сторонник переворота на Майдане в 2014 году и муж Анны Эпплбаум, твитнувший в 2022 году “Спасибо, США” в ответ на подрыв “Северного потока”).

Как недавно отметил почетный профессор Кентского университета Ричард Саква, существуют лишь отдельные “островки неповиновения” атлантистскому консенсусу — в частности, Венгрия, Словакия, Сербия и партии “Альтернатива для Германии” и “Национальное объединение”. “Но остальные, — отметил Саква, — даже не сопротивляются: политический Запад поглотил политическую элиту Европы”.

Именно так. И едва ли нужно заострять внимание на том, что в итоге ход боевых действий и их результат зависят не от Берлина, Парижа и Брюсселя, а от Вашингтона и Москвы. А господство правых популистов в Европейском парламенте вряд ли как-то повлияет на тех, кто держит в своих руках подлинные рычаги власти.

Джеймс Карден — пишущий редактор журнала The American Conservative и бывший советник Госдепартамента США